Eccellenza, S.F. Loano conquista un punto a Pietra. Cattardico: “Pareggio strameritato. Questa squadra è giovane, ha bisogno di tempo”

Pietra Ligure. La San Francesco Loano strappa un buon punto dal De Vincenzi contro il Pietra. Cristian Cattardico, tecnico rossoblù, giudica positivamente la prestazione e anche l’inizio della stagione della sua squadra.

“Il pareggio pesa tanto perché è arrivato dopo un’ottima prestazione, un punto strameritato. Uscire con una sconfitta oggi sarebbe stato di nuovo un risultato non meritato per quello che abbiamo fatto nei 90 minuti, soffrendo praticamente mai – commenta Cattardico -. Noi siamo partiti molto bene perché al primo quarto d’ora abbiamo avuto due o tre occasioni dove potevamo andare in vantaggio e dovevamo fare meglio. Poi c’è stato questo problema a Puddu però Oxhallari è entrato molto bene. Non abbiamo praticamente mai rischiato nulla. Loro hanno avuto un secondo tempo i primi dieci minuti dove hanno avuto un pochettino più di possesso e poi hanno trovato questo gol. Ma io l’avevo detto ai ragazzi che dovevamo stare attenti ai dettagli, perché ci potevano colpire sulle loro giocate di qualità. Così è stato però direi pareggio meritato e chi è entrato ha fatto benissimo”.

“Questa è una rosa che deve crescere“, questa la sottolineatura. Infatti il mister chiede calma nel percorso di crescita: “Ultimamente stata criticata, c’erano dubbi su giocatori che non potevano fare l’Eccellenza, ma se andiamo a contare le presenze in Eccellenza oggi del Pietra Ligure sono il triplo delle nostre. Hanno bisogno di tempo e in queste giornate hanno dimostrato di poterci stare a grande. Noi oltre alla grinta, che quella non deve mai mancare, secondo me oggi abbiamo fatto anche giocati di qualità”.