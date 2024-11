La San Francesco Loano pareggia nel finale, il derby con il Pietra finisce 1-1

PIETRA LIGURE 1 (59′ Dominici) vs SAN FRANCESCO LOANO 1 (87′ Bonifazio)

Nel primo tempo pochi lampi. Il principale arriva al 7′ con la traversa colpita da Leo sullo sviluppo di corner, dopo il tiro di Halaj da posizione ravvicinata che aveva conquistato l’angolo. La San Francesco ha infatti approcciato bene la gara, con grande aggressività nei contrasti. Il Pietra invece ha tirato il freno a mano e non è riuscito a creare grandi pericoli. I biancocelesti hanno messo in difficoltà la difesa rossoblù con due conclusioni da palla inattiva di Sogno e Dominici, ma senza inquadrare la porta.

Nella ripresa, invece, i biancocelesti diventano decisamente più pericolosi. Rovere, Dominici e Sogno vanno vicini al vantaggio nel giro dei primi dieci minuti del secondo tempo. E a suon di occasioni il Pietra trova l’1-0 al 59′: cross dalla destra di Borlotti per il colpo di testa di Dominici che non sbaglia. Arriva così il vantaggio di un Pietra che ha cercato di conservare il vantaggio nell’ultima mezz’ora, passando alla difesa a 5. Ma d’improvviso, all’87’ è arrivato il pari dei rossoblù: dopo la conclusione respinta di Carastro si è avventato sul pallone Bonifazio che a porta vuota non ha fallito l’occasione. Il Pietra tenta con Castiglione di riportarsi in vantaggio, ma la difesa loanese si protegge. Al De Vincenzi finisce dunque 1-1, con il Pietra che perde due punti dal Rivasamba capolista mentre la San Francesco sale a quota 5.

90+5′ Finisce qui al De Vincenzi, la rete nel finale costringe il Pietra al pareggio. La San Francesco interrompe la striscia di sconfitte nel derby con un risultato preziosissimo.

90+1′ Mancino di Castiglione che si impenna e termina sopra la traversa, nessun pericolo per Gallo.

90′ Comincia il recupero, sono 5 i minuti di extra-time.

87′ Pareggia la San Francesco Loano! Tap-in a porta vuota di Bonifazio, dopo la parata di Vernice e la respinta della difesa sul tiro di Carastro. Lampo improvviso dei rossoblù e 1-1.

86′ Finisce il derby del capitano Edoardo Rovere, entra Franco per custodire il punteggio. 5-3-2 il nuovo schieramento del Pietra.

83′ Pietra ovviamente a trazione difensiva: i biancocelesti passano alla difesa a 5.

82′ Problema fisico per Gabriele Insolito, che in questi ultimi minuti ha abbassato notevolmente la sua posizione in campo. Il 20 è costretto ad uscire, entra Lufi al suo posto.

80′ Sogno dalla distanza, tiro potente ma centrale: blocca Gallo in due tempi.

77′ Attento Vernice sulla conclusione dalla distanza di Leo, corner per la San Francesco che vuole trovare il pari

75′ Doppio cambio nella San Francesco: fuori Halaj e Cauteruccio, dentro Carastro e Bonifazio.

73′ Crampi per Dominici, l’autore del gol. Si prepara Faedo per entrare al suo posto.

72′ Ammonito anche Basso che interviene in ritardo su Pili. Chiaramente, il Pietra cerca di spezzettare il più possibile l’andamento del match.

69′ Rovere spende un cartellino fermando la ripartenza di Cauteruccio, è il primo ammonito del Pietra.

66′ Arriva un cambio per Cattardico: comincia la partita di Macagno, termina quella di Campelli

64′ Reagisce la San Francesco con il tentativo da lontano di Buonocore, sporcato da Halaj, sul quale interviene Vernice che blocca la sfera.

62′ Il Pietra è riuscito in questa ripresa a fare ciò che non aveva fatto nel primo tempo: imporre il proprio gioco. E con più consapevolezza dei propri mezzi i biancocelesti hanno sbloccato una partita delicata. Ammonito, nel frattempo, Buonocore.

59′ Pietra avanti! Cross di Borlotti dalla corsia di destra, colpo di testa di Dominici che si insacca. Angolato e preciso, imparabile per Gallo. Biancocelesti in vantaggio.

58′ Torna a farsi vedere la formazione di Cattardico con il destro dalla distanza del neoentrato Buonocore, palla che termina larga.

55′ Secondo cambio nella San Francesco Loano: Buonocore al posto di Vierci.

52′ Gabriele Insolito disorienta Leo con i suoi dribbling e mette il pallone in mezzo all’area, arriva puntuale Sogno che va alla conclusione, ma con il corpo respinge un monumentale Balla. Il Pietra ha decisamente alzato i giri del motore in questo secondo tempo.

49′ Pietra vicinissimo al vantaggio! Conclusione di Gabriele Insolito respinta da Gallo, non trova il tap-in vincente Dominici che conclude di testa ma debolmente. Si salva la San Francesco.

48′ Si accende il Pietra, si accende il capitano. Destro dal limite di Edoardo Rovere ad incrociare, palla fuori ma non di molto.

Si riparte, è di Halaj il primo calcio al pallone di questa ripresa.

Secondo Tempo

45+2′ Finisce il primo tempo. Il ritmo è calato rispetto al primo quarto d’ora, ma c’è la sensazione che il match possa accendersi da un momento all’altro.

45′ Ci prova Sancinito con la specialità della casa, il calcio di punizione, ma la sfera finisce sopra la traversa.

41′ Costretta al cambio la San Francesco Loano: esce Puddu, entra Oxhallari.

39′ Corner di Sancinito per il colpo di testa in tuffo di Dominici, palla sul fondo. Intanto si è fatto male Puddu, soccorso dallo staff medico del club rossoblù.

37′ Giro dalla bandierina per il Pietra. Corner conquistato da Rovere, bravo a ricevere il lancio lungo e a puntare la difesa della San Francesco.

32′ Dominici prende il tempo a Puddu che è costretto a fare fallo: l’arbitro sventola il primo cartellino giallo della partita.

29′ Break in mezzo al campo di Gabriele Insolito che dà il via al contropiede, poi sprecato, del Pietra. Il 20 vuole cominciare a brillare in una partita che richiede le sue accelerazioni brucianti.

27′ Timide proteste anche da parte della panchina rossoblù. Dopo il tiro di Puddu c’è stata una deviazione ma, secondo l’arbitro, non con il braccio.

26′ Contatto in area tra Sogno e Balla, secondo l’arbitro è fallo dell’attaccante biancoceleste. Protesta la panchina del Pietra che chiede il calcio di rigore.

23′ Prova a scappar via Auteri con un dribbling in area, ottima la chiusura di Gasco.

20′ Punizione di Sancinito che cerca un compagno in area, arriva il tocco di Sogno che però non indirizza in porta. Primo pericolo causato dal Pietra.

16′ Sembra di vedere la San Francesco della scorsa stagione, con grande compattezza in difesa, capacità di ripartire e, soprattutto, tanta aggressività nei contrasti. Il Pietra, infatti, sta perdendo tanti duelli a metà campo.

12′ Più simile ad un 4-2-3-1, a dire il vero, il modulo della San Francesco.

9′ 4-4-2 lo schieramento di entrambe le squadre. In questa fase il Pietra sembra soffrire la posizione di Auteri, alle spalle di Halaj, che non offre punti di riferimento ai difensori.

7′ Grande chance per gli ospiti con Halaj. Il 9 calcia in area piccola ma il tiro viene deviato in angolo. Sul cross dalla bandierina arriva la traversa colpita da Leo.

4′ Il primo corner è della San Francesco con la discesa sulla sinistra di Leo, ma il calcio piazzato non crea pericoli.

3′ Il De Vincenzi è già una bolgia, supportando un Pietra che ha approcciato in maniera propositiva la gara.

Si parte! Primo possesso per i biancocelesti, oggi con la nuova divisa.

Primo Tempo

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Sancinito, 9 Dominici, 10 Rovere, 11 Sogno, 13 Borlotti, 17 Aicardi, 18 Castiglione, 20 Gabriele Insolito. A disposizione di mister Matteo Cocco: 12 Scalvini, 5 Odasso, 6 Lufi, 7 Gibertini, 11 Guardone, 14 Faedo, 15 Giraudo, 16 Guaraglia, 19 Franco.

San Francesco Loano: 1 Gallo, 2 Campelli, 3 Leo, 4 Puddu, 5 Balla, 6 Basso, 7 Vierci, 8 Valentino, 9 Halaj, 10 Auteri, 11 Cauteruccio. A disposizione di mister Cristian Cattardico: 12 Ghizzardi, 13 D’Aiuto, 14 Oxhallari, 15 Staltari, 16 Buonocore, 17 Marzano, 18 Macagno, 19 Bonifazio, 20 Carastro.

La partita non comincerà alle 15, come previsto inizialmente, ma alle 15:30.

Il difficile compito di mantenere l’ordine in una sfida così delicata spetta un arbitro pugliese. Il direttore di gara è infatti Alessandro Pio Carpentiere della sezione di Barletta. Insieme a lui, gli assistenti Osama Chamchi (Genova) e Luca Ingenito (Genova).

Pietra Ligure. Ci siamo, è arrivato il giorno del derby. Una delle sfide più attese del campionato sta per cominciare: Pietra Ligure contro San Francesco Loano. Poco importa se le ambizioni di classifica sono completamente diverse, oggi conta vincere per la propria città. E quindi, il 4° posto del Pietra e il 14° della San Francesco sono solo dati statistici. Oggi le motivazioni degli uomini in campo prescindono dalla graduatoria. In questo pomeriggio d’autunno, che sembra primavera, contano l’orgoglio e il senso di appartenenza.

Cosa dice la storia di questo confronto? Il filo del discorso si è interrotto l‘8 gennaio del 2017 con il successo del Pietra per 1-0, in un campionato di Promozione che vide trionfatori i biancocelesti. Si riparte dunque da quattro successi consecutivi del Pietra che oggi prolungare la striscia. Ma con il confronto odierno questa sfida torna ad essere parte del presente e del futuro di Pietra e San Francesco Loano. E lo sanno bene i tifosi che stanno riempiendo le tribune di un “De Vincenzi” gremito: ci sarà da divertirsi.