Eccellenza, Pietra Ligure vs Genova Calcio LIVE: ultima chiamata per i biancocelesti?

PIETRA LIGURE 1 (32′ Dominici) vs GENOVA CALCIO 0

45+2′ Finisce il primo tempo al De Vincenzi. Una partita tecnicamente non di alto profilo, ma che il Pietra sta controllando e gestendo.

44′ Pallone che spiove nella zona di Rovere, intorno al dischetto: il 10 tenta la conclusione di controbalzo, ma c’è una deviazione e il pallone termina in out.

41′ Dai 30 metri ci prova Sogno, destro debole e centrale che non crea pericoli a Dondero.

37′ Dalla sua mattonella Sancinito prova a far male a Dondero, respinge in corner il portiere biancorosso.

36′ Messo giù Dominici sulla lunetta dell’area di rigore: punizione pericolosa per il Pietra.

34′ Tante cose belle nello sviluppo che ha portato al vantaggio del Pietra. Il dribbling di Sogno a metà campo che manda a vuoto tre avversari, l’assist morbido di Borlotti e la scelta di tempo di Dominici. Gol che ricorda quello di due settimane fa contro la San Francesco Loano

32′ Pietra in vantaggio! Azione meravigliosa dei biancocelesti con l’apertura di Sogno verso la corsia di destra, riceve Borlotti che con un cross delizioso pesca Dominici. Di testa il 9 non sbaglia e fa 1-0.

30′ Lampo in contropiede della Genova Calcio con il tentativo di Fernandes dal limite, respinge Borlotti e allontana Franco.

28′ Discesa di Borlotti sulla destra, costretto al corner dal tocco di Guiffrey. Nuovo giro dalla bandierina per il Pietra.

25′ Il 3 biancorosso è costretto a uscire in barella. Maisano dunque mette in campo Tassone, classe 2005.

22′ Entra in campo lo staff medico della Genova Calcio, è rimasto a terra Parente. Ne approfitta Cocco per dare qualche indicazione a Dominici.

19′ Dribbling di Rovere che arriva a calciare sull’esterno della rete. Al momento del tiro c’è stato anche un contatto con Capotos, ma secondo l’arbitro non c’è nulla.

14′ Sinistro di Sogno dal limite dell’area, conclusione sporcata dal tocco di Maisano e bloccata dal portiere biancorosso.

12′ Passa Faedo sulla corsia laterale, il 14 arriva al cross che ancora una volta viene raccolto da Dondero. Giusto segnalare che fino ad ora non è una bella partita: tanti duelli aerei, poche trame interessanti.

8′ Mancino dalla distanza di Parente, leggera deviazione di Faedo e terzo corner per la Genova Calcio.

6′ Altra possibilità per il Pietra con il lancio verso Faedo, riceve in scarico Sogno che però sbaglia il controllo e non riesce a calciare. Oggi per l’11 c’è da riscattare un inizio di stagione deludente.

4′ Risponde il Pietra con l’asse Rovere-Sogno: l’ex Cairese appoggia per il capitano che va al cross. Attento però Dondero che intercetta e allontana.

2′ Primo squillo degli ospiti con la punizione laterale di Tagliavacche deviata in corner. Riesce poi a sventare la minaccia la retroguardia biancoceleste.

Si parte, primo possesso per la Genova Calcio.

Primo Tempo

Al Pietra mancano Odasso e Castiglione, in mezzo al campo c’è Roberto Franco. Nella Genova Calcio invece esordio da titolare per Petitti, rientra anche Tagliavacche.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Sancinito, 5 Aicardi, 9 Dominici, 10 Rovere, 11 Sogno, 13 Borlotti, 14 Faedo, 19 Franco. A disposizione di mister Cocco: 12 Scalvini, 6 Lufi, 7 Gibertini, 8 Guardone, 15 Giraudo, 16 Guaraglia, 17 Lingua, 18 Sardo, 20 Gabriele Insolito.

Genova Calcio: 1 Dondero, 2 Capotos, 3 Parente, 4 Maisano, 5 Riggio, 6 Guiffrey, 7 Volgger, 8 Maresca, 9 Fernandes, 10 Tagliavacche, 11 Petitti. A disposizione di mister Maisano: 12 Basso, 13 Marino, 14 Capurro, 15 Ottonello, 16 Pollarolo, 17 Basciano, 18 Tassone, 19 Boero, 20 Bigini.

La direzione di gara è affidata a Daniele Gippetto della sezione di Reggio Emilia. Di Genova, invece, sono entrambi gli assistenti: Matthias Crisafulli e Walter Nicastro.

Pietra Ligure. È il giorno di un match che può rivelarsi cruciale al termine della stagione. È il giorno di Pietra Ligure contro Genova Calcio. Per i biancocelesti un appuntamento da non sbagliare, dopo il KO esterno contro la Voltrese. Infatti, la squadra di Matteo Cocco vedrebbe la vetta allontanarsi sempre di più e potenzialmente essere già a 12 punti di distacco. Insomma, oggi per rimanere in scia al treno che porta verso la Serie D il Pietra deve vincere. Ed è vero che in casa i biancocelesti non perdono dal 18 febbraio, ma l’ultima sconfitta potrebbe aver fatto crollare tutte le loro certezze.

Un treno da cui nemmeno la Genova Calcio vuole scendere. La formazione allenata dal veterano Beppe Maisano è terza in classifica a quota 12 punti. Inoltre i biancorossi arrivano dal netto successo, 4-0, contro il Bogliasco. Il club genovese va dunque a caccia della terza vittoria consecutiva, in uno scontro diretto fondamentale. Osservato speciale del match, ovviamente, il capocannoniere del campionato, Marcio Andrade Fernandes.