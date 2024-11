Eccellenza, la S.F. Loano riacciuffa il Pietra grazie alla rete di Bonifazio: “Siamo tutti importanti, il nostro spirito c’è sempre stato”

Pietra Ligure. La San Francesco Loano strappa un pareggio al Pietra con un grande spirito dopo una partita di carattere al De Vincenzi.

Il gol lo ha messo a segno Matteo Bonifazio dopo il tentativo di Carastro, salvato molto probabilmente sulla linea, che poi ha visto proprio la ribattuta vincente del classe 2001.

Un giocatore in cui Cattardico ha sempre creduto, per il quale ha rilasciato spesso delle dichiarazioni di grande stima. Ieri contro i biancocelesti è arrivato il suo primo centro in Eccellenza e, dopo aver elogiato lo spirito della squadra, lo ha dedicato così: “Alla mia famiglia che crede sempre in me. E poi ad una persona che era sugli spalti: lei sa”.