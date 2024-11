Eccellenza. La S.F. Loano ha un nuovo centrocampista: ufficiale Garibbo

Loano. Nuova avventura per il centrocampista ex Albenga ed Imperia: da oggi, Luca Garibbo, ha iniziato ad indossare la maglia rossoblù della S.F. Loano. Arrivato dal Celle Varazze dopo una brevissima parentesi di qualche mese, oggi presente in distinta nella partita vinta contro l’Angelo Baiardo grazie al gol di Balla.

Per lui una carriera giocata in tutte le categorie del calcio dilettantistico, dalla Prima Categoria alla Dianese fino alla Serie D con l’Imperia e l’Albenga. In Eccellenza, semre con Buttu, ha vinto il campionato con Albenga e Imperia, rendendosi sempre solido e compatto a centrocampo. Oggi per lui inizia una nuova avventura in Eccellenza, questa voglia nella squadra loanese.