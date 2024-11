Eccellenza, il riassunto del weekend: tonfo del Pietra, vincono Celle Varazze e S. F. Loano

Liguria. È stato un weekend ricco di colpi di scena quello appena trascorso. A partire dalla rovinosa sconfitta della capolista Golfoparadiso, fino ad arrivare al tonfo del Pietra Ligure. Insomma, una giornata che ha offerto diversi spunti di discussione.

Come anticipato, la sconfitta della Golfoparadiso contro il Celle Varazze apre scenari interessanti. La formazione di mister Bianco cade per la prima volta in questo campionato. Sarà dunque intrigante capire come la formazione reagirà al 4-0 subito domenica. Per una sorpresa, non abituata ad abitare i più nobili quartieri della classifica, sicuramente non è scontato tornare a fare risultato immediatamente. Sorpresa in negativo, invece, in queste prime giornate è stato il Celle Varazze. La sconfitta di settimana scorsa contro il Bogliasco dava segnali preoccupanti, nonostante il cambio di allenatore. Invece, la vittoria di domenica permette alla squadra di Mario Pisano di riconquistare l’entusiasmo perduto. Calcagno, Preti (doppietta) e Righetti scrivono il proprio nome sul tabellino dei marcatori portando dunque le civette a quota 10 punti in classifica.

L’altra realtà savonese che finora ha deluso, ma domenica non ha invertito il trend, è il Pietra Ligure. Imbattuto fino a sabato, domenica è crollato contro la Voltrese. Contro i gialloblù, che si presentavano da penultimi in classifica, la formazione di Matteo Cocco ha perso 3-1. I padroni di casa hanno archiviato la pratica già nel primo tempo, con i gol di Fall, Amendola e Piccardo. A nulla è servito il gol nella ripresa di Gabriele Insolito. Nelle dichiarazioni dei protagonisti biancocelesti di queste settimane non è mai mancato l’ottimismo, chissà se ora l’umore è rimasto lo stesso. Di certo il match contro la Genova Calcio di settimana prossima definirà ancor meglio la situazione in casa Pietra.

A proposito, la Genova Calcio si presenta alla prossima giornata con un biglietto da visita decisamente importante. Infatti la squadra di Beppe Maisano ha vinto 4-0 contro il Bogliasco: tripletta di Fernandes e gol di Ierardi. I biancorossi dunque occupano attualmente il terzo posto in classifica, a 4 punti da Golfoparadiso e Rivasamba. Questi, però, non hanno giocato la sfida di questo weekend. Infatti il match contro la Praese è stato sospeso dopo un quarto d’ora per l’infortunio dell’arbitro.

Tornando sul savonese, spicca la vittoria della San Francesco Loano. All’Ellena successo di misura contro l’Angelo Baiardo, firmato Erald Balla. Un 1-0 che trascina i rossoblù momentaneamente fuori dalla zona playout, a quota 8 punti. Dopo il pari nel derby con il Pietra, arriva dunque un altro risultato prezioso.

Sugli altri campi, infine, il Serra Riccò ha vinto 2-1 contro il Campomorone, mentre Taggia e Arenzano hanno pareggiato 1-1. Il posticipo delle 17:00 tra Athletic Club Albaro e Molassana, squadre impegnate nella lotta salvezza, è terminato 1-2.

Di seguito la classifica: Rivasamba 16, Golfoparadiso 16, Genova Calcio 12, Taggia 11, Campomorone 11, Bogliasco 11, Celle Varazze 10, Pietra Ligure 10, Angelo Baiardo 9, Serra Riccò 9, S. F. Loano e Molassana 8, Voltrese 7, Arenzano 6, Athletic Club 5, Praese 2.

Infine, ecco i tabellini delle partite delle savonesi:

VOLTRESE 3-1 PIETRA LIGURE

Reti: 18′ Fall, 39′ Amendola, 45′ Piccardo ; 75′ Insolito.

Voltrese: Caruso, Larcombe (82′ Lusiani), Carta, Fall, Iraci, Damonte, Garbarino (48′ Greco), Chiodi (88′ Fornaro), Piccardo (86′ Cecon), Amendola (84′ Orlando), Marchini. All. Sciutto.

Pietra Ligure: Vernice, Gasco, Pili (56′ Faedo), Sancinito, Aicardi (80′ Guardone), Dominici, Rovere (70′ Guaraglia), Sogno, Borlotti, Castiglione (80′ Franco), Insolito. All. Cocco.

CELLE VARAZZE 4-0 GOLFOPARADISO

Reti: 19′ Calcagno, 23′ e 58′ Preti, 75′ Righetti.

Celle Varazze: Mitu, Calcagno, Zampano (46′ Ravoncoli), Panepinto (79′ Schirru), Guida, Padovan, Galatolo (71′ Saracco), Gnecchi, Righetti, Battaglia (71′ De Benedetti), Preti (71′ Anselmo). All. Pisano

Golfoparadiso: Cammarota, Mermina, Fontana, Fenati, Lipani, Rudi (46′ Zanetti), Marrale (75′ Ottonello), Revello, Nicolini (65′ Paccagnini), Sakhi (50′ Massone), Cotellessa (60′ Bonci). All. Bianco.

S. F. LOANO 1-0 ANGELO BAIARDO

Reti: 35′ Balla.

S. F. Loano: Gallo, Leo, Campelli, Oxhallari, Balla, Basso, Cauteruccio, Buonocore, Carastro (82′ Vierci), Auteri (70′ Halaj), Bonifazio (70′ Valentino). All. Cattardico.

Angelo Baiardo: Ferrari, Grani (66′ Rovido), Pirozzi (40′ Garrone), Bagnato, Ferrario, Viola (61′ Briozzo), Gueye (52′ Fossa), Gatto, Ivaldi (70′ Oliviero), Campanello. All. Amirante.