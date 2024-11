Eccellenza, il Pietra Ligure pareggia contro la S.F. Loano. Cocco: “Normale abbassarsi alla fine, ma non dobbiamo prendere un gol su rimessa laterale”

Pietra Ligure. Un altro pareggio, il quarto di questo campionato del Pietra che ancora non spicca il volo. Un risultato che lascia amaro in bocca, perché i biancocelesti erano a pochi minuti dal vincere il derby con la San Francesco Loano. Il gol di Bonifazio all’87’, però, ha pareggiato la rete di Dominici, per il definitivo 1-1. Dunque il tecnico Matteo Cocco si trova a commentare un risultato che per il Pietra non è del tutto soddisfacente. “Con Arenzano e Taggia – dichiara il mister – abbiamo fatto due partite accorte, oggi abbiamo subito qualcosa nell’aggressività e fatto fatica a trovare gli spazi. Nella prima fase del secondo tempo abbiamo fatto molto bene, producendo un gol molto importante, sia nel collettivo che nelle giocate individuali di Dominici e Borlotti. Nell’ultima fase della partita è stato normale abbassarsi: abbiamo dovuto togliere Dominici, Insolito e Rovere per problemi fisici”.

Proprio sulla “situazione infermeria” del Pietra, Cocco commenta: “Work in progress. Gimmy Insolito sta recuperando per non uscire più, che è la cosa più importante. Puddu si è rotto lo scafoide, Franco fino a ieri faceva fatica a camminare, Odasso ha avuto un’edema osseo al piede. Rovere ha ripreso giovedì e oggi ha fatto una partita da capitano, oltre che da calciatore forte. C’è poco da rimproverare ai calciatori”.

Infortuni o meno, il Pietra ha bisogno di dimostrare il suo potenziale. Infatti, i tre pareggi contro le neopromosse Molassana, Bogliasco e San Francesco Loano non sono risultati all’altezza del valore di questa rosa. “Bisogna interpretare meglio questo tipo di partite – afferma Cocco a tal proposito -. Questo è il primo anno dove queste squadre vengono a giocare contro di noi rispettandoci, dove stanno attenti a rispettare gli equilibri. L’approccio del secondo tempo, dopo che avevo chiesto personalità, è una risposta positiva. Ma non si può prendere gol su una rimessa laterale, quel pallone va buttato fuori dal campo”.