Eccellenza, finalmente la vittoria per l’Arenzano, mister Corradi: “Speriamo che sia solo l’inizio, Minardi un ragazzo perfetto”

Loano. L’Eccellenza 2024/2025 è destinata a rimanere incerta fino all’ultima giornata. La classifica è cortissima e ogni risultato sposta gli equilibri del campionato. Per questo l’Arenzano, vincendo contro la San Francesco Loano 0-1 e salendo a quota 10 punti in classifica, torna a respirare e a guardare orizzonti più sereni. Del resto, i playoff sono a sole quattro lunghezze di distanza. Ma al di là della classifica, quello dell’Ellena è un risultato che mette fine a una serie di sette partite consecutive di campionato senza vittorie. Il gol di Minardi può potenzialmente sbloccare i crociati di mister Alberto Corradi, che già nella sconfitta settimanale in Coppa contro il Pietra (3-1) avevano dato buoni segnali.

Il tecnico è intervenuto ai nostri microfoni nel post gara. “Già la partita di mercoledì – commenta Corradi – mi era piaciuta tanto, oggi abbiamo trovato quello che ci mancava. Era il campo migliore per trovarlo. Il terreno era scivoloso, quasi impraticabile. Questa è stata una partita sporca, che si è giocata sulle seconde palle e sulla voglia di vincere i contrasti. Per questo ho rinunciato a qualche giocatore, mettendo in campo una squadra più muscolare. La gara è stata equilibrata, su un campo così era anche difficile valorizzare la superiorità numerica. Mi fa molto piacere che sia stato Minardi a segnare: in carriera ha avuto qualche problema caratteriale, adesso è un ragazzo perfetto“.

Dopo quattro pareggi di fila dunque arriva il secondo successo del campionato per l’Arenzano. I crociati possono ricevere stimoli importanti da questo risultato, ma già domenica prossima affronteranno un avversario complicato: il Celle Varazze terzo in classifica. “Arrivavamo da una striscia di pareggi dove avevo visto cose belle. Questo campionato naviga su confini sottilissimi, si può uscire da questa situazione. Speriamo che quello di oggi sia solo l’inizio per andare a riprenderci i punti che abbiamo lasciato in giro e che erano alla nostra portata“.

All’Arenzano era mancata forse un po’ di cattiveria nelle ultime uscite, come sottolinea lo stesso allenatore. “Mercoledì abbiamo perso una partita in cui i ragazzi mi hanno entusiasmato. Oggi abbiamo trovato quell’impeto per fare risultato. Proprio quella veemenza che aveva avuto la San Francesco Loano quando ha pareggiato con il Pietra Ligure”.