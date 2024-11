Il comunicato:

“Il Celle Varazze FBC comunica di aver perfezionato il tesseramento di Filippo De Benedetti, difensore centrale classe ’97, ex giocatore di Finale, Albenga e Fossano con le quali vanta 2 vittorie del campionato di Eccellenza Ligure e una promozione in Serie D ai play off nazionali.

Tutta la società dà il benvenuto a Filippo augurandogli le migliori fortune con la nostra maglia. “