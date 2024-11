Eccellenza, Celle Varazze ancora vittorioso: rimonta allo scadere sul campo del Baiardo

BAIARDO vs CELLE VARAZZE 1-3 (33′ Briozzo; 61′ Preti, 90′ Gnecchi)

Genova. Vittoria di misura raggiunta all’ultimo respiro quella del Celle Varazze oggi sul campo del Baiardo. Mister Pisano si gode il gol sul finale di Gnecchi e la rete di Preti al quarto d’ora del secondo tempo che rispondono alla magia di Briozzo nella prima frazione. Secondo successo consecutivo per le civette che, dopo aver rifilato un secco 4-0 contro il Golfo Paradiso Pro Recco alla scorsa giornata, si proiettano ora dentro alla zona playoff. Sconfitta amara, invece, per il Baiardo che ha controllato il primo tempo ma è calato nel secondo, complice sicuramente un aumento della precisione dei varazzini che nel primo tempo faticavano a uscire in impostazione. Risultato che condanna i genovesi alla seconda sconfitta consecutiva.

Le scelte degli allenatori e la cronaca del match

Baiardo: 1 Ferrari, 2 Chiappe, 3 Grani, 4 Pirozzi, 5 Bagnato, 6 Garrone, 7 Briozzo, 8 Oliviero, 9 Gatto, 10 Ivaldi, 11 Campanella. A disposizione: 12 Vendola, 13 Ferrario, 14 Severi, 15 De Lorenzo, 16 Viola, 17 Calcagno D., 18 Valente, 19 Fossa, 20 Gueye. Allenatore: Amirante Salvatore

Celle Varazze: 1 Mitu, 2 Rovoncoli, 3 Calcagno F., 4 Morando, 5 De Benedetti, 6 Padovan, 7 Galatolo, 8 Gnecchi, 9 Righetti, 10 Battaglia, 11 Preti. A disposizione: 12 Tredici, 13 Saracco, 14 Siri, 15 Guida, 16 Invernizzi, 17 Bonanni, 18 Panepinto, 19 Bovio, 20 Anselmo. Allenatore: Pisano Mario

Arbitro dell’incontro il Sig. Francesco Allottai di Gradisca d’Isonzo. Assistenti: Andrea Poggi e Giorgio Calante di Genova.

Inizia alle 15 in punto la sfida tra Angelo Baiardo e Celle Varazze con subito una forte spinta degli uomini in tinta bianca grazie a uno spunto di Preti, oggi uno dei più pericolosi dei suoi.

Primi dieci minuti del match contraddistinti da continui capovolgimenti di fronte, con numerose azioni da una parte e dall’altra, ma con poca concretezza sotto porta. Dopo il quarto d’ora il Baiardo prende nettamente in mano la situazione dominando in fase di impostazione: ripartenze dalla difesa sfruttando la linea a tre, andando a cercare i quinti che si allargano ai limiti del campo, eludendo il pressing varazzino.

Al quindicesimo arriva un gran numero di Oliviero che salta due uomini al limite dell’area in posizione laterale e butta un cross dentro, palla allontanata in corner dalla difesa del Celle Varazze. Passano due minuti e, nuovamente Oliviero, fa sponda per Gatto che sfiora il gol al volo, Baiardo che sale in cattedra.

Per tutto il corso della prima frazione ospiti che faticano a impostare e che perdono qualche pallone di troppo in uscita, esatto contrario per il Baiardo che mantiene il pallino del gioco.

Quasi alla mezz’ora Battaglia risponde agli attacchi dei padroni di casa con una ripartenza, tiro deviato e angolo conquistato.

Celle Varazze, in questo primo tempo, spesso beffato dal fuorigioco attuato dai ragazzi di mister Amirante, già un paio di volte l’assistente ha alzato la bandierina e questo fa pensare che assolutamente non sia dovuto a un caso il continuo superamento della linea difensiva neroverde.

Al 33′ arriva un eurogol di Briozzo che rientra sul mancino e spedisce il pallone nel sette con un colpo secco, vantaggio meritato per il Baiardo che festeggia unito in panchina il gol del momentaneo 1-0.

Prova a reagire il Celle Varazze, ma invano. L’arbitro assegna un minuto di recupero prima di fischiare due volte e mandare tutti negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per il Baiardo.

Durante la sosta sostituzione per i neroverdi con l’ingresso in campo di Ferrario per Grani.

Il secondo tempo inizia con un forte squillo del Baiardo: tentativo di conclusione di Gatto che finisce a lato. Al 9’ insistono i neroverdi con Campanella, bomba dal limite disinnescata da Mitu che ha salvato il Celle Varazze in molte occasioni.

Al 10’ sfiora il raddoppio il Baiardo! Scambio di tacco tra Ivaldi e Campanella con quest’ultimo che di esterno va vicinissimo al gol. Dopo cinque minuti esce Ivaldi per Gueye nel Baiardo per infortunio del numero 10 al quale si è girata la caviglia.

Passano due minuti dal cambio e arriva il pareggio del Celle Varazze! Gran scambio sulla sinistra con Preti che anticipa tutti e spedisce all’angolino alla sinistra dell’estremo difensore di casa con un colpo da biliardo, tutto da rifare ora per il Baiardo che inizia a subire le ripartenze di un Celle Varazze decisamente più ordinato in ripartenza rispetto al primo tempo.

Dopo venti minuti il livello della partita si alza notevolmente: sia per intensità che per qualità, Battaglia da due passi va a colpo sicuro per il Celle Varazze ma trova la parata di Ferrari che manda in angolo.

Passa un minuto e Celle che va ancora vicinissimo al gol su ribattuta di Ferrari, civette che hanno decisamente alzato l’intensità e che stanno schiacciando il Baiardo.

Al 23’ Esce Oliviero per Valente per i padroni di casa, un minuto dopo cartellino giallo per Mister Amirante a causa di proteste per un presunto calcio di rigore.

Esce Righetti per Anselmo nel Celle Varazze e Gatto per Calcagno D. per il Baiardo. Al 36′ super doppio miracolo di Ferrari che in due tiri consecutivi nega il vantaggio agli ospiti.

Al 38’ esce Campanella ed entra Severi per il Baiardo.

Verso la fine della partita si rifà avanti il Baiardo che tenta di raggiungere il gol del vantaggio e quasi ci riesce con un autogol sfiorato da parte di De Benedetti.

Quando la partita sta per terminare arriva il gol del Celle Varazze! Varazzini che attaccano a pieno organico e raggiungono Gnecchi, che allo scadere riceve da un compagno che si trovava davanti al portiere e deve solo spingere in rete. Vittoria acciuffata all’ultimo secondo per i ragazzi di mister Pisano che, dopo 4 minuti di recupero si godono la festa dei tifosi.