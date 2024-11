Eccellenza, Bogliasco batte Celle Varazze e balza in zona playoff. Palermo: “Il segreto è questo gruppo, teniamo i piedi per terra”. Poggi: “Forte alchimia e comportamento esemplare”

Bogliasco. Domenica scorsa è arrivata una vittoria particolarmente importante per il Bogliasco contro il Celle Varazze. I genovesi si sono imposti per 1-0 grazie alla gran rete di Orlando sul sorgere del secondo tempo, che ha permesso agli uomini di Mister Palermo di balzare in quarta posizione, momentaneamente in piena zona playoff.

Passo falso dunque per il Celle Varazze che arrivava da un successo casalingo contro il Campomorone Sant’Olcese; merito di questo passo falso, però, va soprattutto alla prestazione di un Bogliasco che sta stupendo tutti quest’anno, tutti meno il Mister biancorosso che è ben a conoscenza del valore della sua rosa soprattutto in termini di gruppo.

“Il segreto è questo gruppo, un gruppo che sta lavorando benissimo. – ha espresso il tecnico genovese-. Stanno lavorando con tanta tenacia e hanno dei valori, è un gruppo che ci crede. Il segreto è questo, il lavoro fatto coi miei uomini.”

“Il Celle Varazze si è presentato un paio di volte vicino al tiro, ma la contrapposizione dei miei ragazzi è stata encomiabile perché hanno lottato tutti su ogni palla creando tanta densità. La fase di non possesso è stata determinante e complimenti a Balducci che è un grande portiere, il nostro portiere. -sottolinea Palermo-. Se si può sognare qualcosa di più oltre a una permanenza in categoria? Noi teniamo i piedi per terra, per come sono fatto io vorrei vincere il campionato, ma la realtà è che noi dobbiamo salvarci e rimanere focalizzati sul nostro obiettivo, sperando di raggiungerlo il prima possibile.”

E’ intervenuto ai microfoni anche il direttore sportivo del Bogliasco Gianluca Poggi, sottoscrivendo le parole del tecnico e facendo grandi complimenti ai suoi giocatori: “Devo fare i complimenti ai ragazzi perché abbiamo affrontato una squadra fortissima, organizzata, preparata e con delle qualità importanti. -esordisce il Direttore-. Dal primo all’ultimo hanno fatto una partita esemplare, sia chi era titolare sia chi è subentrato. Peccato per l’infortunio di Mura, speriamo non sia nulla di grave, al momento ci godiamo questa vittoria inaspettata.”

“E’ stato molto bravo il nostro portiere, così come il portiere avversario che in un paio di circostanze ha fatto grandi parate. Il gruppo? Si è creato un gruppo fantastico, sono dei ragazzi bravissimi che si impegnano e si allenano seriamente, questa è una squadra vera perché si stanno comportando in maniera esemplare, nello spogliatoio c’è una forte alchimia. In campo corrono e lottano l’uno per l’altro, dove non arriviamo con le qualità tecniche arriviamo col gruppo”, conclude il Direttore.