Eccellenza, Celle Varazze sconfitto e bocche cucite: si impone il Bogliasco 1-0

BOGLIASCO vs CELLE VARAZZE 1-0 (48′ Orlando)

Vittoria di misura del Bogliasco contro il Celle Varazze. La formazione di mister Davide Palermo si fa bastare un goal di Orlando per venire a capo di una corazzata ancora in cerca di se stessa. Seconda sconfitta in tre partite per le civette sotto la guida di Mario Pisano, che restano fermi a quota 7 punti. Delusione palpabile dalla poca voglia di parlare a fine partita. In evidenza in più occasioni il portiere genovese Balducci, fondamentale per il clean sheet odierno.

Le scelte degli allenatori e la cronaca del match

Bogliasco: Balducci, Orlando, Sciaccaluga G., Guidotti, Lorefice, Allocca (C), Carnemolla, Alesso, Mura, Sighieri, Salvini. A disposizione: Girardi, De Paolis, Sciaccaluga F., Manzi, Ballari, Fanchini, Pisotti, Moltedo, Sbolgi. Allenatore: Davide Palermo. Celle Varazze: Mitu, Ravoncoli, Calcagno, Zampano, Guida, Padovan, Galatolo, Gnecchi, Battaglia, Ventre, Anselmo (C). A disposizione: Tredici, Saracco, Panepinto, Schirru, Bonanni, Preti, Carro Gainza, Akkari, Righetti. Allenatore: Mario Pisano

Una giornata molto soleggiata e calda fa da cornice alla partita. Inizia molto forte il Bogliasco, che cerca subito di trovare qualche spazio da penetrare nella difesa savonese.

Dopo cinque minuti è però il Celle Varazze a rendersi pericoloso: Battaglia, uno dei migliori dei suoi, prova da fuori a sorprendere Balducci, il quale si fa trovare pronto e si presenta agli avversari come il cliente peggiore che potessero trovare oggi, il numero 1 biancorosso si rivelerà decisivo per il successo finale dei genovesi.

Solamente un minuto dopo arriva la prima grande azione della partita, da calcio d’angolo per le civette svetta Galatolo che incorna in rete, ma mentre gli ospiti festeggiano, l’arbitro sopprime le esultanze indicando fallo in attacco avvenuto in area di rigore, goal del momentaneo 0-1 annullato. Dopo quest’azione sale in cattedra il Celle Varazze che mantiene il possesso e fa girare il pallone, al decimo minuto ci prova Zampano da fuori ma sbaglia la mira.

Segue una lunga fase di studio con qualche spunto da ambo le parti ma senza grandi occasioni.

Al 24′ minuto Mura del Bogliasco finisce a terra, i giocatori ne approfittano per un cooling break visto l’insolito caldo in una giornata afosa di inizio novembre. Mura non ce la fa e viene sostituito da Moltedo. Insiste il Celle Varazze e nel giro di cinque minuti impensieriscono gli ospiti prima un tiro di Battaglia da fuori intercettato da Balducci, e dopo una conclusione di Allocca, sempre da fuori area, ma con poca precisione. Al 33′ Balducci compie un miracolo nuovamente su Battaglia che, proteggendo palla spalle alla porta, si gira e cadendo va a colpo sicuro, senza calcolare l’ottimo intervento dell’estremo difensore biancorosso che nega la gioia al 9 arancio.

Verso la fine del primo tempo emerge il Bogliasco con due occasioni per Salvini: la prima un colpo di testa su palla proveniente da un cross perfetto che finisce di poco a lato, la seconda con un intervento magnifico di Mitu che dice no a Salvini e spedisce in angolo. Dopo un minuto di recupero l’arbitro fischia due volte e manda tutti a riposarsi.

Il secondo tempo inizia col botto, dopo soli 3 minuti arriva il goal del Bogliasco firmato Orlando. Grande avanzata sulla destra del terzino biancorosso che è più veloce di tutti, incrocia col destro e sigla un gol “alla Theo Hernandez” data la tipica cavalcata e conclusione finale che compie spesso il terzino del Milan.

All’ottavo del secondo tempo arriva il secondo miracolo di Balducci, stavolta su Ventre, che si vede negato il gol.

Passato il quarto d’ora della seconda frazione il Celle Varazze prende in mano la situazione e cerca di cambiare marcia per raggiungere il pareggio. Entrambe le squadre operano alcuni cambi per provare a cambiare le carte in tavola: entrano Ballari e Fanchini per i genovesi e poco dopo Akkari e Preti per i varazzini.

Alla mezz’ora c’è un nuovo super intervento di Balducci sul solito Battaglia, che di testa va a colpo sicuro. Con le dita Balducci devia e palla che scheggia la traversa. Bogliasco salvato dal suo numero 1, quest’oggi in tutti i sensi.

Verso la fine del secondo tempo arrivano un paio di conclusioni da fuori per il Celle Varazze, la più pericolosa da parte di Gnecchi che impaurisce il Bogliasco ma non trova il gol. Al 43′ del secondo tempo il Celle Varazze conquista un calcio di punizione preziosissimo, assegnato a Panepinto, appena entrato. Il numero 14 ci prova col destro ma vede il suo pallone terminare sul fondo a lato del palo, ancora niente gol per i savonesi.

Ultimi minuti frenetici con qualche perdita di tempo e un cartellino giallo per Sciaccaluga ma dopo 5 giri d’orologio aggiuntivi il direttore di gara fischia tre volte e manda tutti sotto la doccia, il Bogliasco si impone di misura e sconfigge le civette per 1-0.

Celle Varazze che sprofonda a -9 dalla vetta e Bogliasco che continua la sua splendida cavalcata in Eccellenza da neopromossa, catapultandosi al quarto posto a 11 punti grazie soprattutto, secondo il mister Palermo e il direttore Poggi, alla forza del gruppo.