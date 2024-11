Due donne arrestate per rapina ad Albenga, emessi dal questore due fogli di via obbligatorio

Albenga. Nell’ottica dell’intensificazione dell’attività di prevenzione e di controllo del territorio, il Questore di Savona ha emesso due provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio, che sono stati notificati nei giorni scorsi.

I provvedimenti sono stati notificati a due donne italiane una cinquantacinquenne e l’altra ventottenne, entrambe con precedenti, arrestate il mese scorso da personale della Polizia Locale di Albenga in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria in relazione a svariati episodi di rapina aggravata, commessi durante l’estate, ai danni di alcuni esercizi commerciali nella cittadina ingauna.

Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione personale a seguito della quale le autrici delle condotte delittuose non potranno più fare ritorno nel Comune di Albenga rispettivamente per un periodo di quattro e due anni.