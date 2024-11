Divise del Borghetto in Kenya per il sociale: l’iniziativa del club con “Find The Cure”

Borghetto Santo Spirito. Una divisa del Borghetto in Kenya. Questo il gesto del club granata che, unendosi all’iniziativa di “Find The Cure” tramite la figura della referente locale Giorgia Rizzonato, ha donato maglie, scarpe e calzettoni. Così ha fatto anche l’US San Marco BM, società dilettantistica milanese. Due porte da calcio, invece, il contributo dell’associazione di Toirano “Sciuscià e sciurbì“.

I doni sono stati destinati ai bambini del luogo, che hanno così potuto disputare delle partite di calcio in compagnia all’insegna del sociale.

“Grazie di cuore a Find The Cure Italia ODV per aver reso possibile tutto questo – scrive il club borghettino sui propri canali social-. Sapere che la nostra adorata maglia granata potrà regalare un sorriso a ragazzi e ragazze di Maralal ci riempie di gioia. Da Borghetto fino in Kenya, un unico grande cuore granata”.