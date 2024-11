Diocesi di Savona, il 16 novembre torna la “Giornata nazionale della Colletta alimentare”

Savona. Sabato 16 novembre anche nella diocesi di Savona-Noli si svolgerà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. I clienti dei supermercati saranno invitati ad acquistare generi alimentari e a donarli all’uscita. Tutti gli alimenti raccolti verranno poi distribuiti nei mesi successivi a chi ne ha bisogno. I prodotti richiesti sono olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

Nell’edizione 2023 in Italia hanno aderito 11.800 punti vendita, 140mila volontari e 4,7 milioni di donatori e sono sono state raccolte 7.350 tonnellate di alimenti. “L’appello che facciamo è continuare ad aiutarci a sostenere questo gesto, come state facendo da sempre, sia partecipando come volontari nei punti vendita sia mettendo a disposizione vostri mezzi per il trasporto delle scatole con i relativi autisti”, dice Gabriella Andraghetti, presidente dell’associazione Banco Alimentare della Liguria.

“La Colletta Alimentare è un gesto semplice e gratificante, testimonianza che solo la gratuità, la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convivenza civile e vincono l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie – aggiunge – Senza di voi la Colletta non sarebbe possibile. Il bisogno di alimenti, come sapete, in questi ultimi anni è cresciuto in modo importante e quindi richiediamo ancor di più il vostro aiuto”.

“Pur sapendo che molti di voi sono già coinvolti e impegnati come capi équipe, volontari e autisti vi chiediamo di confermarci le vostre disponibilità e/o segnalarcene di nuove e ulteriori, in termini di numero di volontari per turni presso i punti vendita, indicandoci le zone, i quartieri o gli specifici supermercati per i quali sareste disponibili”, conclude. È possibile fornire queste informazioni all’indirizzo di posta elettronica colletta@liguria.bancoalimentare.it o al responsabile di zona Gianni Varaldo (cellulare: 3358336060 / e-mail: gianni.varaldo@tiscali.it).