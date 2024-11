Difesa della costa, al via la seconda parte del ripascimento di Celle: sarà anche prolungato il molo Crocetta

Celle Ligure. Scogli depositati momentaneamente a San Bastian che serviranno per prolungare il molo, il “Pennello” per i cellesi. Al via la seconda parte dei lavori per il ripascimento e la difesa del litorale del paese. Terminata la prima ai Piani, la scorsa primavera, è tempo di pensare al centro con circa 35mila di materiale per la spiaggia e il prolungamento del molo Crocetta.

“Il rio Santa Brigida e il rio Ghiare – fanno sapere dal Comune – chiusi dalla pista di passaggio dei mezzi, verranno aperti ogni qual volta sia prevista pioggia intensa o mareggiata”.

I lavori a difesa dell’arenile, per proteggerlo dall’erosione delle spiagge, dovrebbero durare intorno ai 6 mesi e sono iniziati a ottobre per fare in modo che per la prossima Pasqua siano terminati per non intaccare la stagione estiva.

“Ovviamente ciò comporta che purtroppo siano effettuati in periodo più a rischio mareggiate” concludono dall’amministrazione.

Questo progetto a difesa del litorale dall’erosione del mare è stato approvato ed assegnato dall’amministrazione precedente del sindaco Caterina Mordeglia.