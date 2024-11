Dego, individuato il gruppo di adolescenti che per due volte ha lasciato manomesso il riscaldamento nelle scuole

Dego. Individuato dai Carabinieri della stazione di Dego il gruppo di ragazzini che si è reso protagonista di atti vandalici al plesso che ospita la scuola dell’infanzia e la primaria. Nei giorni scorsi, per la precisione il 4 e il 18 novembre, sempre di lunedì, al suono della campanella il personale scolastico si è reso conto che le aule erano senza al freddo. Nel primo caso perchè “qualcuno” aveva chiuso la valvola esterna del gas, nel secondo era stato, invece, manomesso il contatore della corrente elettrica.

Come spiega il sindaco, Franco Siri, “abbiamo risolto subito il problema, il tecnico del Comune infatti ha ripristinato in entrambe le volte gli impianti e il riscaldamento è ripartito. Si è trattato di dispetti da parte di alcuni adolescenti che nel fine settimana stazionano anche fino a tarda ora in piazza Botta, nei pressi degli edifici scolastici e sportivi, lasciando anche rifiuti ogni dove e residui di pasti consumati sul posto”.

“Spiace che alcune famiglie abbiano pensato alla noncuranza degli impianti termici della scuola da parte del Comune – conclude il sindaco – Non è così, e per fortuna grazie all’aiuto delle forze dell’ordine abbiamo capito quali sono i ragazzi (che frequentano le medie) che si divertono a compiere questi gesti sciocchi. Per ora a carico loro non c’è alcun provvedimento, anche perchè ad essere identificato è il gruppo ma non l’autore o gli autori materiali del dispetto. Per questo saranno installate telecamere mobili per monitorare l’area affinchè questi giovani non proseguano con questo comportamento dannoso per la comunità”.