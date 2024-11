Danni alluvione, la Provincia approva interventi per 5 milioni di euro per il ripristino della viabilità

Savona. Oggi, nel corso della seduta del Consiglio Provinciale di Savona, sono stati approvati all’unanimità 20 decreti del Presidente, in funzione di Giunta, che riguardano gli interventi legati alle somme urgenze per la viabilità provinciale, disposte a seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali dello scorso ottobre. I decreti, che vanno a riguardare la rete viaria delle valli del territorio savonese, sono il frutto di un lavoro rapido ed efficace svolto dagli uffici provinciali e dai tecnici del settore, in sinergia con le imprese locali.

Le somme urgenze hanno interessato in particolare la Valbormida, la Valle Erro, l’Albenganese, il Finalese e l’Albisolese, per fare fronte ai danni causati dai forti fenomeni atmosferici. L’impegno economico, che si aggira sui 5 milioni di euro, è stato affrontato grazie all’utilizzo delle risorse proprie dell’Ente Provincia, in parte con l’avanzo di amministrazione e in parte con l’accensione di mutui per far fronte alle somme non immediatamente disponibili.

“Questo intervento tempestivo, che ha consentito di ripristinare la viabilità e i collegamenti fondamentali per la comunità savonese, è stato possibile grazie al prezioso lavoro degli uffici provinciali, dei cantonieri e delle imprese di manutenzione del territorio. Un impegno che ha coinvolto non solo il personale interno ma anche una rete qualificata di professionisti, tra cui ingegneri e geologi, che hanno operato con grande senso di responsabilità e operatività, contribuendo a contenere i disagi e a rispondere in modo efficace all’emergenza”.

Il Presidente della Provincia di Savona “ha voluto ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti, dalle imprese locali che hanno collaborato fin da subito con la Provincia, fino agli uffici tecnici e amministrativi, per il loro costante impegno. Questo ha permesso di avviare rapidamente i cantieri necessari, restituendo nel più breve tempo possibile la funzionalità alla rete viaria e i collegamenti essenziali per le zone colpite”.

“In un’ottica di coordinamento e risposta istituzionale, la Provincia di Savona ha agito prontamente fin dai primi momenti dell’emergenza, richiedendo formalmente alla Regione Liguria la dichiarazione dello stato di calamità e collaborando con tutti i 50 Comuni del territorio – prosegue -. Un incontro con la partecipazione dell’Assessore alla Protezione Civile Giampedrone, previsto per il prossimo lunedì, confermerà l’impegno condiviso a livello locale e regionale”.

“Il Consiglio Provinciale, con l’approvazione all’unanimità dei 20 decreti, ha dimostrato ancora una volta l’efficacia di un’amministrazione che, pur nella diversità politica, ha saputo unire tutte le forze per rispondere alle necessità del territorio. La Provincia di Savona, Ente di Area Vasta, si conferma come un soggetto centrale nell’organizzazione e nella gestione dei servizi a favore delle comunità locali, delle imprese e dei cittadini. La capacità di coordinare le risorse, le competenze e le risposte ai bisogni locali è la base su cui costruire una ripresa rapida e duratura per tutti i territori colpiti”.

Questo voto unanime “rappresenta, dunque, una chiara espressione di buon governo, che va al di là delle differenze politiche e conferma l’importanza della Provincia come istituzione strategica, capace di rispondere alle sfide del territorio e di promuovere la cooperazione tra enti e istituzioni”.