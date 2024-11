Danni alluvionali, anche Confartigianato a supporto delle imprese per le richieste di risarcimento

Cairo Montenotte. Anche la Confartigianato al fianco delle imprese per la richiesta di risarcimento sui danni alluvionali. Come spiegano la Direttrice Fulvia Becco e la responsabile dell’area Valbormida Cristina Gaveglio, “Confartigianato, che ha una sede da oltre 20 anni a Cairo Montenotte, svolge un ruolo associativo che è quello di supportare e affiancare l’impresa sotto gli aspetti della tutela sindacale e delle opportunità di crescita. Dentro la finalità associativa, quindi, c’ è anche il sostegno alle imprese in situazioni gravi come gli eventi dello scorso ottobre che non possono che essere a titolo gratuito”.

E proseguono: “Leggiamo dal vostro articolo di ieri, 14 novembre, un intervento del Sindaco Lambertini e di Confcommercio che lasciano intendere che l’ unica soluzione accreditata e gratuita sia quella proposta da loro, quando in realtà ci sono altre realtà tra cui Confartigianato che operano nel rispetto delle proprie finalità e nella corretta gestione di una situazione di estrema difficoltà per il territorio”.

“Riteniamo quindi di dover precisare che non esiste esclusività ma che, più correttamente, si invita a valutare a chi si ci affida e che il sistema associativo, qualunque sia, indipendentemente dalla sede in cui opera, lo fa nella correttezza e con il senso di responsabilità verso le imprese (cosa che riteniamo dovuta)”, concludono da Confartigianato.