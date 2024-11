Dal polmone d’acciaio degli anni ’50 alla bici elettrica per l’assistenza: al Gabbiano l’esposizione della Croce Bianca di Savona

Savona. Dal polmone d’acciaio degli anni ’50 alla barella a mano. Dal manichino che richiama tutte le attrezzature usate durante il Covid al manichino da utilizzare per capire come fare un massaggio cardiaco. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre la Croce Bianca di Savona, con i suoi 125 anni ben portati, presenterà tutto questo al Gabbiano.

Nell’area allestita al Centro Commerciale del gruppo Coop Liguria ci sarà spazio anche per una mini ambulanza dei giorni nostri, un’auto medica e la bicicletta elettrica, donata alla Croce proprio quest’anno, per specifici servizi di assistenza.

“Siamo circa 200 soci, più di ottanta quelli attivi con una decina di mezzi in dotazione – spiega il presidente della Croce Bianca, Giovanni Carlevarino -. Queste due giornate sono importanti per avvicinare tante persone alla nostra realtà. Daremo la possibilità di cominciare a imparare come si fa un massaggio cardiaco, forniremo notizie sulle nostre attività. C’è sempre bisogno di volontari e non solo per i servizi di emergenza, oggi l’assistenza si può fare in tanti modi”.

Allo stand, dove si potranno ammirare foto storiche che raccontano questi 125 anni, saranno anche raccolte le firme per inserire la Cappella Balbi di Savona nel Luoghi del Cuore del Fai, un primo passo per poter avviare un progetto di raccolta di finanziamenti per il restauro di questo piccolo tesoro d’ arte in via Torino.