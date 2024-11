Dal gruppo “Più Cairo”: “Il vecchio palazzetto dello sport nuova e moderna sede della Croce bianca”

Cairo Montenotte. Recuperare l’edificio di via XXV Aprile che ospitava il vecchio palazzetto dello sport per dare una sede nuova alla Croce bianca, danneggiata pesantemente dall’alluvione del 26 e 27 ottobre scorsi.

Questa in sintesi la richiesta del gruppo di minoranza “Più Cairo” che ha presentato un’interrogazione al sindaco Paolo Lambertini. Una doppia valenza quella che avrebbe la proposta, ovvero sia la ricerca di fondi per dare nuova vita alla struttura ormai fatiscente, sia offrire alla pubblica assistenza una location più sicura, essendo quella attuale in zona esondabile e a rischio, come i recenti fenomeni straordinari hanno dimostrato.

I consiglieri comunali Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio scrivono: “Secondo le nostre informazioni il progetto di Cairo per il bando della Rigenerazione urbana, missione inclusione sociale del Pnrr, non è stato ammesso. Continuiamo a ritenere che l’area del vecchio palazzetto dovrebbe essere vincolata al rilancio per una nuova e moderna sede della Croce bianca, anche in funzione dell’importanza che riveste per il sistema sanitario del territorio alla luce del depotenziamento del Punto di primo intervento dell’ospedale San Giuseppe”.