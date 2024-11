Da Savona a Zanzibar: quattro volontari volati in Africa per portare cure fisioterapiche, osteopatiche e ostetriche

Savona. “Un’emozione unica che è difficile da descrivere a parole. Spero di avere aiutato questi bambini, ma vi posso assicurare che quello che mi hanno lasciato e insegnato loro vale molto di più”. E’ tornata da qualche giorno Paola Roncolini, fisioterapista savonese, ma ha ancora tanta commozione per quello che il viaggio a Zanzibar le ha lasciato.

La savonese è stata circa 10 giorni insieme all’altra collega fisioterapista, Simona Spano, all’osteopata Roberto Gugliemi e alla figlia Sara Gugliemi, anche lei fisioterapista specializzata in patologie infantili, in Africa. I quattro volontari ( in totale il gruppo era formato da 10 professionisti del settore) hanno portato la loro esperienza e professionalità a chi è meno fortunato. I volontari fanno parte dell’associazione nazionale “Odissea Osteopatica” che collabora con “ZanzibarHelp“, fondata da Marco Pugliese e da sua moglie Graziella (prematuramente scomparsa), accolti dagli abitanti dell’isola nel lontano 1998.

Questa collaborazione tra le due associazioni è nata per il bene degli abitanti, soprattutto per quello dei bambini. Quella organizzata a novembre è la dodicesima spedizione in due anni: volontari osteopati, fisioterapisti e ostetriche si recano a Zanzibar per mettere al servizio dei più fragili il loro tempo libero.

“ZanzibarHelp” gestisce una scuola per bambini disabili che non sempre vengono accettati socialmente. La scuola si trova a Kilombero, nel centro dell’isola, e accoglie circa 80 bambini con varie disabilità (bambini portatori di handicap, sordomuti o spastici), offrendo loro uno spazio di apprendimento e gioco guidato da cinque insegnanti.

“Grazie ai miei colleghi sono venuta a conoscenza di questo progetto – spiega Paola – è la prima volta che personalmente prendo parte ad un progetto del genere, ma sono partita con la consapevolezza di poter dare il mio piccolo contributo”.

“Per tutti gli otto giorni ci siamo recati sia nella scuola sia nell’ambulatorio, abbiamo fatto trattamenti osteopatici e fisioterapici. Prima di partire avevo un po’ di preoccupazione legata al fatto che non mi sarei sentita all’altezza della situazione, ma poi mi sono resa conto che se uno vuole può farcela. Mi “destabilizzava” anche il fatto di non conoscere la lingua locale, il swahili, ne l’inglese (se non a livello scolastico) ma poi questo ostacolo è stato superato subito”.

I volontari si recavano alla scuola intorno alle ore 8 dove effettuavano trattamenti medici fino alle prime ore del pomeriggio. Oltre sei ore di trattamenti che hanno dato risultati positivi ed evidenti sin dai primi giorni. Sono circa tre all’anno le spedizioni che si recano a Zanzibar per portare aiuto ma non è mai sufficiente, visto anche la complessità dei casi: “Mi è capitato di trattare un bambino, di 10 anni, che è caduto da un albero mesi fa e da allora cammina tutto storto. Con un intervento chirurgico di ortopedia il problema si sarebbe risolto subito, ma purtroppo non è così semplice effettuare queste operazioni”, spiega Paola.

“I trattamenti più complicati che ho dovuto fare in questa mia breve permanenza sono stati con bambini spastici (ce ne sono tanti), alcuni dei quali non camminano proprio. Ma la cosa che mi è rimasta in mente e che non hanno mai smesso di sorridere, nonostante le difficoltà”, afferma la fisioterapista.

Di fronte alla scuola c’è anche un ambulatorio dove Paola è andata a trattare una donna che aveva appena partorito: “E’ stata un’eccezione altrimenti noi ci siamo sempre occupati di bambini – spiega – ma questa signora aveva problemi alla schiena, dovuti alla gravidanza, e così le ho dato una mano. Una cosa che mi piacerebbe sottolineare è però che in questo ambulatorio, Giulia (un’ostetrica di Arezzo), ha tenuto un corso ostetrico per le donne del posto, soprattutto legato alla rianimazione neonatale. Un momento toccante e importante”.

Durante la spedizione i volontari si sono recati anche in una scuola nel sud della Tanzania per svolgere, anche qui, una giornata di riabilitazione: “In questa scuola non c’erano bambini con grosse difficoltà motorie per cui i trattamenti sono stati più facili”, afferma.

Insomma una settimana che Paola porterà sempre nel cuore: “Sicuramente il prossimo novembre vorrei tornare – conclude – Cosa mi porto dietro? Gli occhi felici, nonostante tutto, di questi piccoli e la loro merenda a scuola, tanto semplice quanto speciale: un bicchiere di carcadè e un pezzo di pane consumati seduti per terra su un telo all’ombra di un baobab”.