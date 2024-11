Coppa Italia Promozione. Il Ceriale vola in semifinale per la prima volta nella sua storia, battuto il Finale 2-1

CERIALE VS FINALE 2 (2′ Gayubo, 76′ Beluffi) – 1 (20′ Cafarotti)

96′ Termina qua il match, il Ceriale vince e si aggiudica le semifinali di Coppa Italia di Promozione.

95′ Punizione per il Ceriale da 30 metri, manca pochissimo alla fine della partita, probabilmente con questo calcio di punizione terminerà la partita.

94′ Ammonito Pastorino per un fallo su Beluffi, manca pochissimo all’accesso in semifinale del Ceriale.

92′ Gran palla di Bonifazio che lancia Gloria, pallone dentro per Secco che serve Molina che calcia da pochi passi, ancora grande intervento di Martinetti che manda fuori in rimessa.

90′ Partita praticamente finita, Mambrin opera l’ultimo cambio, dentro Bonifazio per Beluffi L. Assegnati 5 minuti di recupero.

85′ Grande azione del Ceriale, poi gran palla di Secco per Beluffi che calcia dal limite dell’area, ma deve fare i conti con un super Martinetti che devia fuori dallo specchio.

81′ Beluffi mette dentro, pallone deviato in angolo. Sul cross arriva Prudente a raccogliere la ribattuta del compagno fuori dall’area, sicuro il portiere del Finale nel bloccare l’azione.

78′ Cambio per Brignoli, fuori Cafarotti per Palumbo. Arriva un cambio anche per il Ceriale, in Molina out Pescio.

76′ Palla lunga per Beluffi che parte palla al piede, mette il mirino sulla porta e calcia sul secondo palo! Gol incredibile del talento del Ceriale che fa esplodere di gioia il Merlo! Ceriale nuovamente in vantaggio, il passaggio del turno ha un sigillo in più.

75′ Che occasione per il Ceriale! Beluffi si guadagna una buona punizione da cui scaturisce il giallo per Caligaris. Gloria mette dentro, Elia Andreetto incorna e il portiere avversario si immola con una super parata, ma la posizione del giocatore di casa era irregolare, fuorigioco.

72′ Doppio cambio, uno per lato. Mambrin rileva Gayubo per Secco. Brignoli inserisce Brollo G per Capocelli.

68′ Gagliano mette dentro per Pescio, il numero 10 cerca il fondo e poi mette il cross, ma Martinetti blocca deciso. Gara però momentaneamente ferma, Pescio dopo il cross si accascia a terra dolorante, sembra però poter continuare.

65′ Ammonito Elia Andreetto per un fallo vicino al limite dell’area di rigore. Sulla punizione, Cafarotti mette dentro, sul colpo di testa avversario Mondino lascia sfilare il pallone in rimessa dal fondo.

64′ Gloria di fisico tiene il pallone, si gira e mette dentro un gran pallone per Beluffi, ma il giocatore non ci crede e lascia svanire sul fondo l’occasione.

61′ Altra probabile punizione pericolosa per il Finale, sul pallone Cafarotti. Un altro schema provato, un altro pallone intercettato dalla difesa cerialese sempre attenta sui calci da fermo dopo il gol subito nel primo tempo.

58′ Punizione per il Ceriale, bella palla dentro ma il pallone viene deviato dalla difesa finalese fuori dall’area. Cambio per il Ceriale, fuori Gualberti per Gloria.

54′ Cafarotti prova il tiro al volo in sforbiciata. Colpisce molto bene ma il pallone, potente, termina a lato sul secondo palo.

53′ Pallone alto millimetrico di Beluffi L per suo fratello con la numero 11, il centrale finalese si immola con un super intervento e sventa in rimessa.

51′ Scalia usa troppo il fisico, Bergonzi estrae il giallo. Poi il cambio di Brignoli, fuori proprio Scalia per l’ingresso in campo di Shpuza.

47′ Brollo recupera palla e poi dialoga con Cafarotti, il pallone teso dentro dove per poco non arriva Capocelli! Se avesse toccato il pallone, sarebbe stato quasi al 99% gol, che rischio per il Ceriale.

45′ Si riprende, pallone per il Finale subito a trazione offensiva. Il pallone termina in rimessa per il Ceriale dopo un primo momento di scambi.

Secondo tempo

46′ Termina dopo un minuto di recupero il primo tempo tra Ceriale e Finale. Sfida bloccata nel risultato sull’1-1, con diverse occasioni per parte. Con il pareggio, rimane invariato il gap di inizio partita, al Finale basterebbe un gol per andare ai supplementari, due in caso di vittoria, ovviamente senza nessuna ulteriore rete del Ceriale.

44′ Punizione per il Finale da poco fuori area, sul pallone Scalia che proverà direttamente ad andare in porta. Invece no, è uno schema decisamente mal riuscito che regala palla a Beluffi. Il pallone diventa poi del Ceriale in rimessa laterale.

43′ Beluffi prende palla, si accentra e calcia. Decisamente pressato e sempre scortato in questa partita, la conclusione è molto debole ed esce a lato.

40′ Passaggio millimetrico di Capocelli che finisce sui piedi di Cafarotti, pallone poi a Ballone che aveva visto il buco difensivo pronto ad infilarsi. Botta violenta del numero 14 del Finale, ma Mondino ci mette i guanti.

36′ Cross in area del Finale, il pallone arriva a Capocelli che colpisce di testa quasi da girato. Il pallone termina sopra la traversa, pallone nuovamente per il Ceriale.

33′ Rischio di Gagliano nella sua area di rigore. Pressato da due avversari rischia di perdere palla, poi si conquista il fallo riparando al suo errore.

32′ Cambio a sorpresa di Brignoli, fuori Agate per Ballone. Non si capisce se è dovuto ad una scelta tecnica o per qualche problema fisico.

31′ Il pallone arriva a Piu, da pochissimi passi calcia e Mondino para con le gambe. Un po’ di risentimenti da parte della panchina che chiede spiegazioni al direttore di gara, per lui era fuorigioco. Poi sul calcio d’angolo, il pallone dopo un tiro finisce ampiamente largo.

29′ Altro calcio d’angolo per il Finale, è uno schema dove il pallone arriva a Cafarotti che mette dentro, poi un suo compagno nella mischia non riesce a calciare da pochi passi svirgolando il pallone in rimessa dal fondo.

24′ Punizione da 30 metri per il Finale, il tiro del giocatore giallorosso termina non di molto alto sulla traversa.

20′ Finale in affanno in questi ultimi minuti, dove il pallino del gioco è totalmente del Ceriale. Calcio d’angolo per il Finale adesso, è uno schema, un giocatore del Finale colpisce al volo di testa, gran gol di Cafarotti! Sfida ora in parità, anche se qualche giocatore del Ceriale si è lamentato per un possibile fuorigioco.

16 Beluffi L cerca il tiro al volo dopo la ribattuta, poi il pallone viene stoppato da Gayubo che si gira in un fazzoletto e calcia: conclusione lenta e fuori di poco.

10′ Gran passaggio da vero visionario di Piu, il pallone viene raccolto da Agate che, nel tentativo di stop, tocca male la sfera e crea una specie di pallonetto intercettato facilmente da Mondino. Subito grande ritmo in questa partita ad appena 10 minuti dall’inizio.

8′ Incursione del Ceriale con Pescio in area di rigore, il giocatore di Mambrin cerca il fondo e poi calcia da pochi passi, ma trova il muro attento del Finale.

6′ Ancora il finale con Piu che raggiunge un gran pallone filtrante, per poi perdersi vicino alla porta avversaria. Nel tentativo di recuperare il pallone, commette fallo e regala il pallone al Ceriale.

4′ Ancora una azione per il Finale, il pallone arriva a Capocelli che da pochi passa calcia sul primo palo, senza però inquadrare la porta.

3′ Azione del Finale che ci crede, pallone dentro all’area di rigore ma il pallone non viene intercettato da nessuno dei suoi compagni. Pallone per il Ceriale.

2′ Attenzione subito pericoloso il Ceriale, il pallone arriva a Gayubo… gran gol del numero 9 del Ceriale che incrementa subito il risultato! Tiro da fuori area a giro, il pallone si spegne sul palo opposto senza dare scampo a Martinetti. Il Finale inizia il suo match subito in salita.

1′ Si inizia con qualche minuto di ritardo, Bergonzi ha ravvisato un buco in una delle due porte che è stato prontamente aggiustato. Si inizia! Il primo pallone di questa sfida è del Ceriale.

Primo tempo

Il match sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Ceriale: 1 Mondino, 2 Giudice, 3 Cenisio, 4 Gagliano, 5 Andreetto E, 6 Prudente, 7 Gualberti, 8 Beluffi L, 9 Gayubo, 10 Pescio, 11 Beluffi G. A diposizione: 12 Vinci, 13 Andreetto L, 14 Cortesi, 15 Gaudino, 16 Molina, 17 Secco, 18 Bonifazio, 19 Soria, 20 Gloria. Allenatore: Mambrin.

Finale: 1 Martinetti, 2 Caligaris, 3 Brollo V, 4 Scalia, 5 Giguet, 6 Pastorino, 7 Nazarenko, 8 Agate, 9 Capocelli, 10 Piu, 11 Cafarotti. A disposizione: 12 Acojacaratej, 13 Arzarello, 14 Ballone, 15 Shpuza, 16 Ramadhi, 17 Mallarino, 18 Palumbo, 19 Renda, 20 Brollo G. Allenatore: Brignoli.

Arbitro dell’incontro il signor Christian Bergonzi di Savona, coadiuvato da Plaka Emiliano di Savona e Dellerba Andrea di Imperia.

Ceriale. Buonasera a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme LIVE, minuto per minuto, il match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Promozione tra Ceriale e Finale. Il match d’andata al Borel era terminato per 2-3 a favore dei biancoblù, ma il gap al termine del triplice fischio è troppo piccolo per decretare già la possibile squadra che passerà alle semifinali. Sarà una sfida ricca di ex, a partire dalle due panchine: Brignoli, l’hanno scorso al Ceriale e Mambrin al Finale. Anche in campo ci saranno diversi ex, che renderanno la sfida ancora più avvincente. In una gara letteralmente da dentro o fuori, difficilmente le due squadre si risparmieranno, rendendo lo spettacolo unico. Il Finale probabilmente sulla carta potrebbe partire sfavorito visto l’andamento in campionato dei padroni di casa. Nelle ultime 5 partite, il Ceriale ha collezionato 4 vittorie e 1 pareggio, il Finale 4 sconfitte e la super vittoria per 8-1 contro il Ventimiglia. Inoltre, in qualsiasi modo finirà questa sfida, le due squadre si sconteranno nuovamente domenica in campionato al Borel.