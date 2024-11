Coppa Liguria, il Savona convince e ingrana la quarta: Campese rimontata 2-1 e quarta vittoria consecutiva

Risultato: Savona 2-1 Campese (32’ Oliveri, 52’ rig. Doci, 70’ Rignanese)

Al 95’ termina cosí 2-1 in favore del Savona la prima gara del secondo turno della Coppa Liguria. Ottima partita quella disputata dagli Striscioni, estremamente volitivi davanti e ottimi nel saper soffrire da squadra negli ultimi minuti di gara.

Al 94’ sale anche Massone a supportare l’offensiva dei suoi, ma la Campese non riesce a segnare.

Al 93’ la Campese prova ancora a spingere sull’acceleratore, ma Fois blocca a terra con sicurezza facendo passare secondi preziosi.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’87’ il Savona potrebbe nuovamente chiuderla, ma Massone in qualche modo si ritrova la sfera tra i guantoni: è un finale di partita aperto a qualsiasi epilogo.

All’86’ Criscuolo si avvicina ulteriormente al centrare il bersaglio, ma il tiro a giro esce di pochissimo sfiorando il palo alla sinistra di Fois: che brivido per il Savona, l’attaccante della Campese sembra davvero incontenibile e sta mettendo a dura prova la linea difensiva biancoblù.

All’84’ Carro Gainza prova la botta dal limite dell’area, ma il suo tentativo termina di poco alto: brivido per la Campese, Savona vicino alla rete del 3-1.

All’83’ Meazzi prova un’ultima mossa inserendo Marchelli al posto di Travo.

All’80’ ancora ospiti pericolosi, ma il pallone non vuole saperne di entrare: resiste la retroguardia biancoblù.

Al 79’ Criscuolo si incarica di battere un’altra punizione insidiosa sfiorando l’incrocio dei pali alla sinistra di Fois: l’attaccante della Campese sta prendendo pericolosamente le misure della porta del Savona.

Al 78’ Romano rileva Doci: mister Cola sceglie di inserire forze fresche davanti per provare a far salire la sua squadra.

Al 76’ la Campese spinge fortissimo creando svariati pericoli dalle parti di Fois: per il momento resiste la retroguardia biancoblù.

Al 73’ Criscuolo, appena entrato, si incarica di calciare una punizione da posizione insidiosa sfiorando il palo alla destra di Fois: brivido enorme per il Savona.

Al 71’ mister Meazzi corre ai ripari inserendo Criscuolo al posto di Aiello: il tecnico della Campese si affida al suo asso per riprendere la sfida.

Al 70’ Rignanese, imbeccato splendidamente da un compagno, approfitta di un ottimo cross e di un’uscita avventata di Massone per portare avanti i suoi: è 2-1 Savona all’Olmo-Ferro! Esplode il pubblico di fede biancoblù.

Al 64’ mister Cola risponde inserendo Damonte e Briano al posto di Incorvaia e Cherkez.

Al 63’ Ardinghi lascia il campo per favorire l’ingresso di Deri: altro cambio tra le file della Campese.

Al 59’ Viotti rileva Fedri: altro cambio per la formazione genovese.

Al 58’ sia il Savona che la Campese optano per operare una sostituzione: dentro Leonardo Meazzi al posto di Nania tra le file degli ospiti mentre i biancoblù inseriscono Rignanese per Berruti.

Al 54’ il Savona torna a farsi pericolosamente davanti ancora con Doci il quale, imbeccato splendidamente da Incorvaia dopo un ottimo dai e vai con Mata, viene anticipato sul più bello da un difensore avversario: altro brivido per la Campese, Striscioni estremamente volitivi in questo inizio di secondo tempo.

Al 52’ Doci si presenta sul dischetto spiazzando Massone: è 1-1, esultano gli ultras biancoblù presenti in gran numero sugli spalti!

Al 50’ un ottimo spunto di Berruti permette a Signori di calciare dal limite dell’area trovando un tocco di mano: sarà calcio di rigore per il Savona.

Al 48’ Carro Gainza si incarica di calciare una punizione da buona posizione, ma il suo tentativo termina alto.

Alle 21:46 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file della Campese mentre il Savona inserisce Colombo al posto di Gaggero.

Termina 0-1 senza ulteriori emozioni un primo tempo godibile, 45 minuti in cui entrambe le squadre hanno provato a giocarsela a viso aperto rendendo onore all’impegno infrasettimanale.

Al 45’ Signori viene sanzionato a causa di un eccesso di foga su un contrasto.

Al 41’ la Campese arriva a scheggiare un palo con Fedi: i genovesi dopo il gol hanno iniziato a spingere con maggiore convinzione abbassando notevolmente il baricentro del Savona.

Al 38’ Marchelli trova la rete del doppio vantaggio ospite, ma il gol viene annullato dal direttore di gara per aver ravvisato una posizione di offside.

Al 34’ il Savona tenta immediatamente di reagire scheggiando una traversa con Mata: buona prova degli Striscioni nonostante lo svantaggio fin qui.

Al 32’ Oliveri di testa sorprende la difesa del Savona e su azione da corner porta avanti i suoi: è 0-1 Campese all’Olmo-Ferro!

Al 31’ Nania spaventa Fois il quale, sul primo palo, fa buona guardia deviando la sfera in angolo.

Al 25’ Signori imbecca Doci il quale però, tradito dal controllo, permette a Massone di avventarsi sul pallone.

Al 23’ il Savona torna a rendersi pericoloso su azione da corner, ma nessuno riesce a sfruttare un buon cross facendo terminare il pallone sul fondo.

Al 19’ Ardinghi si avventa su Fois alle prese con un controllo piuttosto difficoltoso riuscendo quasi a sfasciargli il pallone dai piedi: sfera sul fondo, ma brivido enorme per gli Striscioni.

Al 13’ i biancoblù cercano ancora di rendersi pericolosi, ma il tentativo termina alto.

Al 10’ buon Savona in questi primi minuti, ma la Campese regge bene difendendo ordinatamente tentando inoltre qualche ripartenza.

Al 5’ tante seconde linee in campo sia per il Savona che per gli ospiti. La Coppa come spesso accade sarà un ottimo banco di prova per chi fino a questo momento ha potuto ottenere meno minutaggio.

Alle 20:48 prende il via il match.

Le formazioni

Savona: 1 Fois, 2 Fancellu (C), 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Mata, 6 Gaggero, 7 Doci, 8 Carro Gainza, 9 Berruti, 10 Signori, 11 Cherkez.

A disposizione: 12 Bova, 13 Colombo, 14 Rignanese, 15 Damonte, 16 Salis, 17 Briano, 18 Garbini, 19 Piu, 20 Romano.

Allenatore: Emanuele Cola.

Campese: 1 Massone, 2 Arlia, 3 Fedri, 4 Morelli, 5 L. Ardinghi, 6 Oliveri, 7 Viotti, 8 Marchelli, 9 G. Ardinghi, 10 Aiello, 11 Nania.

A disposizione: 12 Calizzano, 13 Piccardo, 14 Meazzi, 15 Criscuolo, 16 Fedi, 17 Travo, 18 Deri.

Allenatore: Andrea Meazzi.

Arbitro del match è il signor Giuseppe Muia della sezione di Genova.

Presentazione

Celle Ligure. Questa sera presso l’Olmo-Ferro Savona e Campese si affrontano in occasione della seconda fase della Coppa Liguria di Prima Categoria. I biancoblù, reduci da tre vittorie consecutive, proveranno ad alimentare il proprio buon momento di forma andando a caccia di un’altra affermazione approfittando inoltre della competizione per concedere minutaggio a chi fino a questo momento ha giocato meno. Buon banco di prova anche per la formazione ospite, diretta concorrente degli Striscioni per la promozione diretta.