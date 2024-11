Consiglio regionale, Giordano (M5S): “L’ascolto presuppone umiltà, non prepotenza: Bucci impari da subito a essere il presidente di tutti”

Liguria. “A Bucci deve essere sfuggito un particolare: dire ‘prometto che ci sarà rispetto per tutti’ e ‘prometto che ci sarà ascolto per tutti’ ma poi aggiungere ‘prometto che noi prenderemo le decisioni’ è praticamente un ossimoro. Chiaramente il presidente della Regione sta dicendo: ‘le vostre proposte contano fin lì perché tanto decido io'”. Lo dichiara il portavoce regionale del M5S Stefano Giordano commentando il primo consiglio della 12^ legislatura.

“È la solita, notoria postura del sindaco di Genova che in questi 7 anni ha ripetutamente ignorato le istanze dei cittadini per una lunga serie di progetti invisi: penso ai depositi chimici, allo Skymetro, alla Funivia del Lagaccio, per citare solo alcuni progetti metropolitani mai accettati dai genovesi e per ottime ragioni. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspetta una lunga stagione di battaglie, come una sanità pubblica efficiente per tutti evitando inutili e impossibili soluzioni quali obbligare i pazienti ad andare alle 3 del mattino in ospedale per fare una visita diagnostica”.

“Vedremo poi su A.Li.Sa, rigassificatore di Vado-Savona e la Palmaria, ad esempio, se Bucci saprà prendere decisioni giuste nell’interesse dei cittadini e non degli attori privati abituati fare affari con la politica. E vedremo infine se saprà rispondere all’imperiese, che da anni attende risposte credibili in più ambiti come la sanità e i trasporti”.