Consiglio regionale, Arboscello vice presidente: “Darò voce al territorio savonese”

Liguria. “Oggi si è svolto il primo Consiglio regionale della nuova legislatura. Sono onorato e orgoglioso per la nomina a vice presidente del Consiglio Regionale e desidero ringraziare il Partito Democratico e i colleghi della minoranza per la fiducia accordata e per avermi eletto”.

Lo afferma il consigliere regionale Roberto Arboscello.

“Mi dedicherò con equilibrio e imparzialità per garantire il buon funzionamento del Consiglio regionale”.

“In questi nuovo ruolo rappresenterò il Consiglio sul territorio regionale e il mio impegno sarà quello di avvicinare i cittadini e questa istituzione”.

“Continuerò a portare avanti in opposizione i bisogni e le istanze del savonese, avendo però la possibilità di far sentire con maggiore autorevolezza la voce del nostro territorio”.

“In una giornata così importante il mio pensiero non può non andare all’amico Alfio Chiarenza che purtroppo ci ha lasciato in queste ore.

“Ora, al lavoro! Si riparte, sempre dalla parte del territorio savonese” conclude Arboscello.