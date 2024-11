Confcommercio Savona ospita un convegno sull’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nel mondo del commercio saranno al centro di un importante convegno, lunedì 18 novembre, nella sede di Confcommercio Savona, in corso Ricci 14.

L’appuntamento si chiama “Intelligenza artificiale – Se la conosci non la eviti” ed è in programma alle ore 10, grazie alla collaborazione tra l’Associazione orafi e orologiai della provincia di Savona e la IULM AI Lab, il centro di ricerca avanzata in materia di intelligenza artificiale e servizi alle imprese dell’Università IULM. A guidare la discussione saranno Guido Di Fraia e Alessandra Massarelli, rispettivamente prorettore all’Innovazione e intelligenza artificiale e responsabile delle relazioni esterne dello IULM.

“L’intelligenza artificiale è ormai parte del nostro presente e sempre più spesso abbiamo a che fare con essa, pur essendone sovente inconsapevoli – spiega Fiorenzo Ghiso, presidente dell’Associazione orafi e orologiai-Confcommercio Savona -. Il progetto che oggi portiamo a Savona è già stato presentato a settembre, in occasione del Vicenzaoro, la fiera più importante di settore, durante la quale è emerso come l’intelligenza artificiale possa essere un alleato prezioso per le aziende, una tecnologica capace di aprire nuove opportunità, anche nell’industria del gioiello”.

“Per le imprese è indispensabile conoscerla e capire come possa costituire un’opportunità da cogliere velocemente e da utilizzare, grazie anche alla possibilità di accedere al bando “AI Magister MIMIT”, che è dedicato a micro, piccole e medie imprese con finanziamenti fino al 100%”.

La partecipazione è estesa a tutti i gioiellieri, orafi ed orologiai della provincia di Savona, oltre che alle altre categorie ed è gratuita.

Questo evento è una delle tante attività informative e sindacali a favore del settore svolte dall’Associazione Orafi e Orologiai della Provincia di Savona e da Federpreziosi Nazionale.