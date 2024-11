Commercio, Bucci: “Paura dei supermercati? No, la guerra la fanno tra loro. La sfida è con l’online”

Savona. “La grande distribuzione ormai ha finito l’espansione. A Savona il 70% è Gdo e il 30% è piccolo commercio, con questi numeri la guerra se la fanno tra loro. Non è quello il problema, ma l’online. Questa è una cosa che si possono fare tutte le battaglie che volete ma non la vinceremo mai. E’ come l’onda, quando arriva ci sono tre reazioni: chi scappa e si chiude nel negozio, chi ci si butta di testa contando di vincere e chi la cavalca e fa surf e sono quelli che vincono. L’e-commerce si vince con la qualità e il servizio. Io faccio sempre l’esempio: sotto casa mia c’è un supermercato e un macellaio, nessuno va al supermercato a comprare la carne”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi pomeriggio al palacrociere di Savona in occasione della festa dei 140 anni di Confcommercio Savona.

“Fare 140 anni non è facile – dichiara il presidente di Regione Marco Bucci -, vorrei sapere se avete fatto il conto di quante famiglie hanno lavorato con la vostra associazione. Sono numeri pazzeschi. E’ bello premiare le bottegghe storiche (le attività che sono nate almeno 50 anni fa), mi domando se avete dato un premio ai negozi che aprono, che hanno il coraggio di farlo”.

“Il futuro della Liguria si gioca su certi assi di business, la blue economy con il porto e la logistica, la tecnologia e il turismo – ha evidenziato Bucci -. Questi tre canali verticali lavorano con il canale orizzontale che è il commercio. Lavora in funzione del numero delle perrsone, se no passa nessuno, nessuno entra in negozio. E’ importante continuare ad aumentare il numero delle persone”.

“E’ chiaro che se diminuiscono i volumi, diminuiscono anche i metri quadri del commercio. Bisogna trasformare i metri quadri destinati al commercio in altro, è così che sono nati i bar e i ristoranti. Dobbiamo utilizzare gli spazi per fare altro come farli diventare luoghi di aggregazione come palestre, attività sportive, bocce. Sono tutte attività che stanno crescendo bene”, ha concluso Bucci.