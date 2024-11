Colletta alimentare, il Rotary Club Savona raccoglie 700 chili di generi alimentari

Savona. Sono ormai dieci anni che il Rotary Club Savona, in collaborazione con i giovani del Rotaract, partecipa alla giornata nazionale della Colletta Alimentare “a sostegno delle persone in difficoltà economiche”, condividendo anche il messaggio di papa Francesco per l’ottava giornata mondiale dei poveri.

L’evento si è tenuto sabato 16 novembre: i soci hanno ricevuto tutte le persone che hanno deciso di fare la spesa donando un alimento nei supermercati Carrefour di via dei Vegerio e Carrefour di via Boselli.

Al termine sono stati raccolti ben 700kg di generi alimentari.