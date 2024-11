Città custodi di semi, a Loano un pomeriggio alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili

Loano. Si intitola “Città custodi di semi” l’evento che si terrà il 30 novembre a Loano e che è stato organizzato dal Ceas Riviera del Beigua con il patrocinio dell’assessorato all’ambiente del Comune di Loano.

Il programma della giornata prevede alle 16.30 una “passeggiata botanica” per le vie cittadine con Laura Brattel, herbaria, forager e Guida Ambientale Escursionistica della Liguria e dalle 17.30 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal un “aperitivo con la scienza” alla scoperta delle erbe spontanee del prebuggiùn. Sarà possibile gustare i piatti preparati dallo chef Giorgio Baracco.

Il rapporto tra tessuto urbano ed extraurbano, tra ambienti antropici e ambienti molto più intrecciato e complesso di ciò che si pensa. Siamo ormai coscienti del fatto che non esistono più aree completamente selvatiche, ma non tutti si rendono conto della presenza del selvatico tra le nostre abitazioni. Laura porterà i partecipanti alla scoperta inaspettata delle erbe spontanee commestibili del nostro prebuggiùn tra le vie cittadine di Loano. Non sono erbe da raccogliere in questo luogo, ma qui la città si fa amorevole custode di semi, un prezioso deposito da cui le terre più selvagge

potranno attingere in qualsiasi momento. Seguirà una chiacchierata sul prebuggiùn e sul foraging.

La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria e numero chiuso: è possibile rivolgersi al Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua ai numeri 366.6221213 o 327.8818713. Per informazioni visitare la pagina Facebook Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua o il sito www.cearivierabeigua.it.

La manifestazione si inserisce nell’ambito del progetto di Regione Liguria per la realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione delle istituzioni locali e della società civile sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SRSVS).

Il progetto

I1 18 settembre 2023 il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) ha approvato la nuova Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Nell’ambito della definizione della Strategia, la Regione Liguria ha incaricato i Centri di Educazione Ambientale e

alla Sostenibilità di contattare, come già accaduto alcuni anni fa, i soggetti pubblici o privati del territorio di riferimento, per raccogliere informazioni e contributi circa le buone pratiche realizzate o in fase di realizzazione, relative agli obiettivi di Agenda 2030.

II Ceas Riviera del Beigua ha previsto di rafforzare la propria ricognizione nell’ambito di quattro eventi che si tengono tra novembre e inizio dicembre a Spotorno, Albissola Marina, Loano e Finale Ligure. Per maggiori dettagli sul progetto e sugli eventi realizzati è possibile visitare il sito web del Ceas Riviera del Beigua all’indirizzo https://www.cearivierabeigua.it/it/progetti/strategia-lo-sviluppo-sostenibile.