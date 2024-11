Cisano celebra la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”: serata di riflessioni, arte e musica

Anche quest’anno, il Comune di Cisano Sul Neva vuole celebrare la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” con una serata di riflessioni, letture, arte e musica con file rouge “la donna”, vittima sempre più spesso, anche tra le stesse mura domestiche, di violenza, non solo fisica, ma anche psicologica ed economica.

Un appuntamento ormai fisso, fortemente voluto dall’amministrazione comunale Niero e che, di anno in anno, è diventato uno degli eventi fissi nella programmazione amministrativa annuale.

Alla serata, in programma, domenica 24 novembre, alle ore 20.30, in Sala Gollo, interverranno l’autrice cisanese, Cristina Rava, madrina dell’evento ed autrice dei noti romanzi “Noir” con protagonista il commissario Rebaudengo; Faè Djèraba, artista plasticienne, italo-franco-tunisina, già protagonista di diverse esposizioni in tutto il mondo e, da sempre, in prima linea, nella denuncia di condizioni umane di difficoltà esporrà, una delle sue opere “Donne preziose” e Luisa Maurizio e Mara Bellani della “Ronzante Aps”.

Sala Gollo, per l’occasione, ospiterà un’opera, realizzata dallo scultore ed intagliatore Enrico Sette, in esposizione, in anteprima, a Cisano sul Neva, per gentile concessione dell’artista.

Gli studenti della 3°Ba e 3°AA del Liceo “G. Bruno”, indirizzo artistico, accompagnati dalla docente Barbara Pirotto, presenteranno un video, auto-prodotto, nell’ambito di un progetto sulla figura di “Artemisia Gentileschi–Coraggio e Passione”, realizzato lo scorso anno scolastico, nell’ambito delle educazione civica e legalità e, per la prima volta, esposto pubblicamente.

Toccherà alla voce calda e suadente della cantante Simona Briozzo, accompagnata alla chitarra da Marco Cravero, rendere ancora più suggestiva una serata che si preannuncia di grande intensità . Briozzo, nata come cantante lirica, vanta collaborazioni con jazzisti di fama internazionale tra cui Riccardo Zegna, Simone Bonanni, Fabrizio Trullu e Loris Tarantino ed il suo repertorio che spazia dal jazz al blues.

Il duo proporrà canzoni celebri di artisti di fama nazionale e internazionale che celebra la donna, il suo coraggio, la sua forza ma anche i suoi lati più fragili che, spesso, la rendono succube e sottomessa ad uomini possessivi che, spesso, non sanno accettare la fine di una relazione. Uomini che dicono di amare ma che, in realtà, negano quel rispetto e quella libertà che significano vero “Amore”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.