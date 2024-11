Cinquant’anni fa l’esplosione della bomba a Varazze: il 23 novembre commemorazione in piazza Accinelli

Varazze. In occasione del 50° anniversario della tragica esplosione che colpì Varazze, la città si prepara a ricordare quel drammatico evento che segnò profondamente la storia locale e nazionale. Sabato 23 novembre, alle ore 11:00, la Biblioteca Civica Comunale E. Montale di Varazze ospiterà una conferenza intitolata “La strategia della tensione, le bombe di Varazze e Savona”, un momento di riflessione e approfondimento su uno degli episodi più oscuri della storia italiana recente.

Il primo appuntamento della manifestazione sarà alle ore 11:00, con la conferenza “La strategia della tensione, le bombe di Varazze e Savona” nella quale interverranno: Angelo Maneschi, storico e ricercatore dell’ISREC, che presenterà un’analisi storica dell’attentato e delle sue implicazioni nel contesto della “strategia della tensione” degli anni ’70 e Maurizio Picozzi, magistrato e autore del libro “I misteri delle bombe nere”, che offrirà una visione approfondita sui misteri legati alle bombe esplose a Varazze e a Savona, inserendoli in un quadro più ampio di atti di terrorismo e destabilizzazione in Italia.

A seguire, un intervento speciale di Jacopo Marchisio e degli studenti del Laboratorio teatrale del Liceo scientifico Orazio Grassi di Savona, che interpreteranno una lettura emotiva e simbolica dell’evento, cercando di riportare in scena le sensazioni e le emozioni di quei giorni drammatici.

La conferenza sarà seguita dalla commemorazione ufficiale in Piazza Accinelli, dove è situato il cippo in memoria della vittima della bomba. Qui, Autorità locali e cittadini si ritroveranno per un momento di raccoglimento e riflessione collettiva.

“Il 50° anniversario della bomba di Varazze rappresenta un’occasione per non dimenticare un capitolo doloroso della nostra storia recente, ma anche per continuare a lavorare verso la pace e la memoria condivisa”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.