Cinghiali a Savona, incontro tra Comune e Vigilanza Regionale. Russo: “L’obiettivo è allontanarli dal centro abitato”

Savona. “Il fenomeno dei cinghiali nelle aree urbane negli ultimi tempi si sta intensificando, è un problema che si registra in tutte le città, e certamente anche a Savona. Per questo motivo questa mattina, con gli assessori Pasquali e Parodi, il Comandante della Polizia Locale e il Dirigente dei Lavori Pubblici, abbiamo incontrato il Dipartimento e la Vigilanza Regionale che si occupano di questa emergenza”. Lo scrive in una nota il sindaco di Savona, Marco Russo.

Nei giorni scorsi i cinghiali sono stati visti anche vicino a corso Mazzini e ai giardini del Prolungamento.

“La riunione è stata molto positiva – prosegue -, abbiamo analizzato l’estensione del fenomeno e ribadito quali sono le aree più critiche. L’obiettivo è allontanare i cinghiali dal centro abitato, trattandosi pur sempre di animali selvatici, il cui comportamento non è prevedibile”.

“La Vigilanza Regionale, alla quale va il nostro ringraziamento per l’attività che svolge pur in carenza di organico, continuerà a svolgere quanto di sua competenza, ma è bene ricordarsi che è severamente vietato dare da mangiare alla fauna selvatica, perché è un comportamento che rappresenta un forte richiamo per i cinghiali, aggravando il problema. Inoltre occorre usare la massima cautela in caso di incontro, evitando di avvicinarsi all’animale”.