Champions League, la Rari Nantes Savona ha la meglio sul Primorac ed entra tra le prime 8

Bper Rari Nantes Savona – Primorac Kotor 11-9



La Rari Nantes Savona sale a 11 punti in classifica, come l’Olympiacos vittorioso sul Sabadell. Entrambe sono qualificate e il 3 dicembre si giocheranno il primato nello scontro diretto a Savona.

Finisce 11 a 9 per la Rari, tra gli applausi degli spettatori presenti.

I biancorossi sventano una inferiorità.

A 1’23” Merkulov scatena il boato del pubblico segnando l’11 a 9.

La Rari non vuole rivivere la serata di Sabadell e con una gran difesa impedisce il tiro agli avversari.

A 3’58” dalla sirena S. Cetkovic riporta il Primorac a meno 1. 10-9.

Bruni guadagna un’altra espulsione. Doppia parata di Massaro.

Fallo grave di Merkulov. Paskovic chiama a raccolta i suoi, sperando di poterla riaprire. Erdelyi intercetta un passaggio.

Ancora fallo al centro su Bruni, definitiva per P. Cetkovic. Time-out di Angelini. Figlioli buca la difesa rivale. 10-8 a 6’17”. Controparziale di 4 a 0 per i liguri.

Quarto tempo. Palla al centro di Figlioli. Bruni al centro viene fermato fallosamente. Rigore, Figlioli non sbaglia: Rari di nuovo avanti, 9-8 a 7’35” dalla fine.

A fil di sirena palo clamoroso di Figlioli dalla lunghissima distanza. Si deciderà tutto negli ultimi 8 minuti.

Occhione conclude sulla traversa. Sulla respinta il più veloce è Erdelyi che realizza il pareggio a 22″ dalla fine. 8 a 8.

Superiorità fallita dalla Rari col tiro di Damonte sul palo. Sull’altro fronte traversa di Vuckovic.

A 3’20” Perov commette fallo da rigore. Figlioli lo realizza riportando la Rari in scia. 7 a 8. Anche il numero 10 ospite finisce qua la partita.

Terzo fallo grave di Rocchi. Matkovic va in rete da posizione cinque. 6-8 a 4’42”. Parziale di 4 a 0 per il Primorac.

Espulso Merkulov, palla per Vuckovic che va a bersaglio portando il Primorac per la prima volta avanti a 5’45”. Si accende il tifo per sostenere la Rari in un momento di difficoltà.

Terzo tempo. Fallo da rigore di Rocchi su Vuckovic, che era stato ben servito da un compagno. Mrsic trasforma. 6 a 6 dopo 1’18”.

Fallo grave di Occhione, che non la prende bene. Stanojevic buca Nicosia sul suo palo. Si va al cambio vasca con la Rari Nantes in vantaggio 6-5. Partita equilibrata, anche sul piano delle espulsioni (6 locali, 7 ospiti).

Immediata la replica della Rari con la rete di Figlioli che vale il 6-4 a 55″ da metà gara.

Il Kotor resta in scia. Uomo in più e Vuckovic a 1’11” con un tiro ad incrociare infila la palla alla destra di Nicosia, dove non può arrivare.

Superiorità della Rari, perfetto giro palla a smarcare Rocchi che va a segno. 5 a 3 a 1’39” da metà gara.

A 2’13” Stanojevic inganna Nicosia grazie ad una deviazione. 4 a 3.

Espulsione del 4 del Primorac ma il tentativo ravvicinato di Bruni è respinto.

Fallo grave al centro su Bruni. Gullotta serve Occhione che deve solo spingerla in rete. 4-2 a 4’32”.

In questa fase dell’incontro le difese hanno la meglio, aggressive e determinate a non concedere nulla. Le due squadre faticano ad andare alla conclusione.

Secondo tempo. Nicosia non si fa ingannare da un pallonetto di Brguljan. Cambio di fronte e Occhione va a segno dopo 1’25”. 3 a 2.

L’ex Massaro alza in angolo una stoccata da posizione tre di Merkulov. L’azione prosegue, uomo in più, ma il nuovo tentativo del numero 7 è respinto. Il primo tempo termina sul 2 pari.

Altra superiorità per il Kotor e Matkovic la sfrutta. 2 a 2 a 1’39”.

Uomo in più per il Kotor e gol di Shushiashvili da posizione tre. 2-1 a 2’56”.

A 3’26” Figlioli realizza il raddoppio infilando la palla sul palo del portiere. 2 a 0.

Uomo in più per il Primorac, ancora gran riflesso di Nicosia. Il numero 1 savonese in seguito respinge un tentativo di Brguljan.

Murisic in superiorità spara sulla traversa. Massaro devia un gran tiro di Figlioli. I liguri, poi, falliscono una superiorità.

Dopo 49″ Rari già in vantaggio con alzo e tiro di Merkulov. 1 a 0.

La prima palla al centro è contesa, poi è presa degli ospiti. Subito applausi per Nicosia che para su S. Cetkovic servito al centro.

Al momento della presentazione delle squadre la tribuna viene coperta col bandierone biancorosso e fumogeni vengono accesi all’esterno, alle spalle dei giocatori.

Numerosi spettatori cominciano ad affluire già a mezz’ora dall’inizio dell’incontro. A differenza di quanto accaduto sabato con la Florentia, con conseguente delusione manifestata apertamente dal presidente Polti, oggi gli sportivi savonesi hanno risposto abbastanza bene, attratti da questa sfida di valore europeo contro un team dalla grande tradizione. Poco più di 300 i presenti.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – VPK Primorac Kotor 11-9

(Parziali: 2-2, 4-3, 2-3, 3-1)

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi 1, L. Damonte, P. Figlioli 5, D. Occhione 2, V. Rizzo (cap.), D. Merkulov 2, L. Bruni, B. Erdelyi 1, M. Guidi, A. Patchaliev, A. Gullotta, N. Da Rold. All. Alberto Angelini.

VPK Primorac Kotor: F. Massaro, D. Brguljan (cap.), S. Cetkovic 1, N. Shushiashvili 1, M. Mrsic 1, L. Murisic, D. Matkovic 2, B. Vuckovic 2, N. Vico, T. Perov, P. Cetkovic, D. Stanojevic 2, M. Pejovic. All. Vjekoslav Paskovic.

Arbitri: Tamas Kovacs (Ungheria) e Frank Ohme (Germania). Delegato Len: Radu Matache (Romania).

Note: Usciti per tre falli: Rocchi e Perov nel terzo tempo, P. Cetkovic nel quarto tempo.

Quinta giornata del girone D della Champions League. La Rari Nantes Savona affronta il Primorac, società che vinse questo trofeo nel 2009 e fu finalista nel 2010.

I biancorossi, che condividono il primato nel raggruppamento alla pari con l’Olympiacos, in caso di vittoria e di contemporaneo successo dei greci sul Sabadell conquisterebbero il matematico accesso alla fase successiva.