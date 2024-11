Cgil Savona: “Salvini con la precettazione attacca il diritto di sciopero, anche da Savona saremo in centinaia”

Savona. “Venerdi’ 29 novembre Sciopero Generale, da Savona insieme alla Cgil centinaia di lavoratori e pensionati saranno presenti a Genova nella manifestazione regionale. Più il Ministro Salvini limita il diritto allo sciopero, più sono le persone che si sono prenotate per venire in manifestazione. Il Ministro invece di fare la conta deve capire i motivi per cui le persone incrociano le braccia. Con la precettazione ancora una volta attacca il diritto di sciopero e non sa neppure contare, visto che questo è primo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dalla Uil nel 2024. E lo proclamiamo proprio per tutelare al meglio i diritti delle persone, che altrimenti non sono tutelati, anche dalle politiche del governo e del Ministro”. Lo dichiara il segretario provinciale della Cgil, Andrea Pasa.

“E’ un attacco esplicito al diritto di sciopero e di manifestare, e non è il primo da parte del Ministro che dovrebbe ricordarsi che è ministro dei trasporti tutti i giorni, non solo quando c’è lo sciopero di Cgil e Uil , pensi a risolvere i problemi del trasporto italiano e delle infrastrutture, anche savonesi, dove Funivie, la rete ferroviaria, la rete stradale e il completamento dell’Aurelia Bis sono ferme e non avanzano di un millimetro da quando Salvini è ministro; anzi siamo al paradosso, dove le imprese non pagano neppure gli stipendi – vedi appunto Aurelia Bis- e i lavoratori sono in sciopero da giorni. Noi lo sciopero lo facciamo proprio perché vogliamo che si facciano degli investimenti seri. Una causa dello sciopero è proprio Salvini, visto che aveva promesso di modificare la Fornero, e invece ha peggiorato la stessa legge mandando in pensione le persone dopo i 70 anni”.

“Sarebbe molto utile, per la politica nazionale, regionale e locale – conclude Pasa -, non contare il numero degli scioperi ma capire perché le persone arrivano a scioperare, visto che chi sciopera rinuncia al proprio stipendio, in un Paese dove la gente fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Anche da Savona saremo in centinaia alla Manifestazione di Genova, saremo in piazza per chiedere aumenti di stipendi e pensioni, per modificare la Legge sulle pensioni, per una vera riforma fiscale, per investimenti nella sanità e scuola pubblica, per investimenti in politiche industriali, energetiche, ambientali, ma più in generale “per risolvere i problemi delle persone e per dare quelle risposte che questo governo non sta dando tanto meno il ministro per le cose di cui si deve occupare”.