Ceriale, variazione di Bilancio per il bando a sostegno degli affitti: stanziati 80mila euro

E’ stata approvata in Consiglio comunale a Ceriale la variazione di Bilancio che prevede anche lo stanziamento di 80 mila euro per il bando straordinario di contributi a sostegno delle locazioni per le famiglie in difficoltà.

In relazione all’indisponibilità per il corrente anno di risorse regionali, l’amministrazione comunale ha comunque deciso di attivare la procedura di avviso.

L’assessore al Sociale Barbara De Stefano si ritiene molto soddisfatta per aver deliberato un provvedimento di supporto concreto ai nuclei familiari cerialesi che ne avranno diritto.

“L’obiettivo è quello di fornire il maggior aiuto possibile, ma le risorse sono sempre troppo poche per il sociale e per la disabilità, temi a me molto cari – ha detto – Tra le mie priorità, infatti, quella di ricercare soluzioni idonee per poter migliorare la vita delle persone. E a volte basta veramente poco”.

Le domande di contributo potranno essere inviate da oggi, giovedì 28 novembre, fino al 13 dicembre 2024.

Il contributo è riferito all’elenco delle locazioni per l’anno 2023: potranno partecipare i residenti nel comune di Ceriale, non titolari di proprietà immobiliari a livello nazionale e con Isee non superiore a 16.700 euro.

La modulistica è disponibile sul sito del Comune, oppure è possibile contattare gli uffici delle Politiche Sociali per informazione, chiarimenti o aiuto nella compilazione della domanda ai numeri 0182/919318; 0182/919357; 0182/919345.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: documento identità; attestazione Isee; contratto di affitto e relativa registrazione; bonifici o attestazione del proprietario della casa che confermi i pagamenti nell’anno 2023; redditi 2023 e codice Iban del richiedente.

“Il sostegno agli affitti è una misura sociale necessaria e importante per il nostro territorio e per venire incontro alle esigenze di famiglie e persone che stanno affrontando una situazione di disagio socio-economico. Ringrazio gli uffici comunali e la stessa amministrazione per aver appoggiato questo provvedimento” ha concluso l’assessore cerialese.