Ceriale, nuovo appuntamento con la rassegna “Parole in movimento”

Ceriale. Un pomeriggio in compagnia del critico d’arte e specialista in beni storico-artistici Claudia Andreotta per un viaggio esclusivo in Liguria nel periodo più affascinate della sua storia moderna: la Belle Époque.

“Scopriremo, tra arte e architetture, le storie dei reali, dell’alta borghesia e di personaggi celebri, che su treni lussuosi giungevano da tutta Europa nella Riviera di Ponente non per una semplice vacanza, ma per lunghi soggiorni in località considerate da sogno. Grazie all’abilità dei più grandi illustratori del tempo, le nostre zone erano infatti pubblicizzate come straordinarie per il clima, le bellezze naturali e la vita rilassata e piacevole” affermano dalla Pro Loco per un altro appuntamento con la rassegna “Parole in movimento”.

“Ci stupiremo di come questo cambiamento epocale abbia dato un impulso formidabile al turismo nelle nostre terre, rendendole, fino agli anni ’50 del secolo scorso, sinonimo di vacanze alla moda per i nuovi idoli del cinema e della musica”.

“Curioseremo tra ville lussuose, chiese, alberghi storici, case da gioco, sbirciando nei grandi bauli da viaggio del “bel mondo” per comprendere – anche attraverso l’evoluzione del gusto – i mutamenti della società”.

“Un incontro sicuramente piacevole, ma anche una preziosa occasione culturale per conoscere e approfondire, con una guida importante come Claudia Andreotta, i fasti del nostro territorio”.

“Pro Loco e Unitre ringraziano il Comune di Ceriale nella persona del sindaco e assessore alla Cultura Signora Marinella Fasano, la responsabile di Sala Fizzotti, Laura Camastra e i soci e volontari che si adoperano per l’organizzazione degli eventi” conclude l’associazione cerialese.

Al termine, buffet offerto da “Il Melograno” attività commerciale di Ceriale.