Ceriale, incidente sull’Aurelia: scontro moto-auto e soccorsi mobilitati

Ceriale. Incidente stradale nella mattinata odierna (4 novembre), a Ceriale. È successo una manciata di minuti prima delle 8, sulla via Aurelia.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state una moto ed un’auto. Ad avere la peggio nello scontro è stato il guidatore del mezzo a due ruote, sbalzato dalla sella in seguito all’impatto.

Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Albenga, l’automedica del 118 e la polstrada per svolgere i rilievi del caso.

La persona ferita è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.