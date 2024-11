Ceriale in semifinale grazie ai suoi principi. Fazio: “Estremamente motivati, credono nel nostro lavoro”

Ceriale. Se l’inizio del Ceriale in campionato è decisamente migliorato rispetto alle annate precedenti, tanto del merito è anche dei due allenatori Mambrin e Fazio. Un lavoro che parte dalle leve minori, e che ieri sera, è uscito al massimo delle sue potenzialità. Tanti dei ragazzi scesi in campo, con un massiccio turn over, hanno disputato una gara quasi impeccabile se non per qualche sbavatura in difesa, recuperata però brillantemente.

L’età media in campo era veramente bassa. Esordio in campo di un giovane talento del vivaio biancoblù, Bonifazio, subito messo in mostra con un lancio millimetrico a fil di rimessa laterale che stava per portare al gol del 3-1. Arrivano poi i complimenti anche per altri due ragazzi cresciuti nel vivaio, Prudente e Cenisio, anche loro capaci di disputare una prova perfetta, come tutti i loro compagni di squadra, che hanno reso visibilmente orgogliosi i due mister.

La mano dei due allenatori è evidente, si notano le trame di gioco che nelle interviste passate i due hanno cercato di spiegare. Nella partita di ieri tutti i loro concetti erano presenti in campo: costruzione dal basso decisa, dialoghi veloci e precisi, tatticamente tutto perfetto.

