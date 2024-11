Ceriale. Beluffi in versione prime nel doppio confronto col Finale: “Buon periodo di forma, contento per la squadra”

Ceriale. Se il Ceriale è riuscito a passare il turno, oltre ai meriti di squadra che sono sicuramente da distribuire a tutti i componenti per le due gare disputate, una piccola percentuale in più è da assegnare a Gabriele Beluffi. Doppietta nella gara di andata e gol vittoria a sigillare ancora di più il passaggio del turno in quella di ritorno.

L’ex Albenga, in grande spolvero in questo avvio di stagione, ha già messo a segno 6 reti, di cui 5 solamente in coppa. Una competizione che gli sta regalando tanto a livello realizzativo, e che gli sta permettendo di crescere ad ogni gara.

Tanta gioia nelle parole del giocatore biancoblù: “Siamo contenti, il Ceriale arriva in semifinale di coppa per la prima volta nella sua storia. Ci tenevamo molto, anche perché il derby si gioca sempre per vincere. Sono in un buon periodo di forma, sto segnando. Sono contento, soprattutto per la squadra che è riuscita a passare il turno. Adesso ci concentriamo per domenica, che li riaffronteremo”.

“È un po’ il mio gioco fare a sportellate, prendere falli – continua il giocatore -. Sappiamo che era una squadra che sulle palle aeree puntava parecchio, quindi magari uno copre di più la palla, prende un fallo in più, fa rifiatare la squadra. Era importante soprattutto questo, visto che oggi mi ha impiegato il primo tempo più centrale, ho dovuto fare un lavoro diverso dal solito. Nel secondo sono riuscito di più a sfruttare le mie qualità in corsa”.

Nel momento delle difficoltà, la forza della squadra è uscita nel rettangolo verde: “Abbiamo saputo soffrire, secondo me è importantissimo per una squadra anche come la nostra, giovane. Abbiamo avuto quei 15-20 minuti, ma comunque poi abbiamo segnato e reagito alla grande, ci prendiamo questa qualificazione in semifinale”.

“Stiamo creando una bella striscia di vittorie, contando anche la coppa – termina Beluffi -. Domenica andremo in campo per vincere, tutti noi conosciamo l’obiettivo che vogliamo raggiungere, scenderemo in campo per centrarlo”.