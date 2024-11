Ceriale batte Millesimo, Vinci: “Siamo stati bravi a reagire all’espulsione. Essere temuti? Non ci deve spaventare”

Ceriale. I biancoblù di Mambrin vincono anche contro il Millesimo e si portano a quota 17 punti in campionato, posizionandosi attualmente al quarto posto. Tra le tante note lieti di questo inizio di stagione ci sono le parate del portiere classe 2003 Alessandro Vinci.

“Siamo stati bravi, sapevamo che era una partita difficile. Purtroppo l’espulsione subito ci ha un po’ spezzato le gambe, ma siamo stati bravi a reagire, a non stare al loro gioco – dichiara ai canali social del club -. Abbiamo continuato a giocare fin da subito e abbiamo difeso bene. Ovviamente abbiamo sofferto, ma ce l’aspettavamo contro squadre del genere. Non puoi non soffrire e poi siamo stati bravi a sfruttare le ripartenze con rigore al gol. Siamo contentissimi e speriamo di continuare così. Siamo stati bravissimi, non era facile con l’uno in meno. Sapevamo che dovevamo tutti soffrire di più, darci una mano, correre per il compagno e l’abbiamo fatto. Tutti abbiamo dato al massimo e infatti il risultato è arrivato. Nel primo tempo loro ci hanno messo in difficoltà anche in undici contro undici. Qualche parata ovviamente ci vuole. E’ importante non prendere gol e continuare così. Domenica dopo domenica, pensare partita dopo partita. Adesso in settimana c’è il Finale, poi di nuovo il Finale in campionato. Pensiamo partita per partita e vediamo cosa succederà”.

Nessun timore di essere sempre più temuto per il Ceriale: “Non ci spaventa e non ci deve spaventare, noi sappiamo le nostre qualità, sappiamo il modo in cui i mister ci allenano per giocare e dobbiamo fare tutto il possibile per seguire quello che ci dicono e farlo al meglio e così lo stiamo facendo. Mi fa piacere che finalmente dopo alcuni anni anche le tribune sono piene: il gruppo dei ragazzi è fantastico,. Ognuno corre per il compagno, siamo tutti affiatati ed è un bel gruppo. Quest’anno possiamo far bene”.

“La miglior parata? La doppia parata del primo tempo”, chiosa.