Celle Ligure. Ad avvertire i gestori del locale, un fornitore questa mattina alle 4. Sfondata la vetrata della nota trattoria “Bollicine“ di via Colla.

I soliti ignoti si sono introdotti nei centrali locali dell’Associazione di Promozione Sociale per portare via birre, cioccolatini, patatine, una cassa di vino, e il fondo cassa: un centinaio di euro al suo interno. I ladri hanno rubato anche un iPad, un tritacarne e un tavolino in legno.

La vetrata è stata demolita a colpi di tronchese da giardinaggio.

Il colpo presumibilmente nelle prime ore della notte.

I gestori si sono subito rimboccati le maniche, hanno immediatamente ripulito dai vetri caduti a terra i pavimenti e riaperto il locale che già stamattina ha funzionato regolarmente. Indagini in corso.