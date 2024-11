Celle, frana sopra Cala Cravieu: al via i lavori

Celle Ligure. Iniziati questa mattina i lavori di ripristino lungo l’Aurelia sopra il porticciolo di Cala Cravieu dopo la frana che lo scorso 16 ottobre ha occupato parte della carreggiata.

Per questo, da circa un mese, è stato installato un semaforo e il conseguente senso unico alternato sull’altra corsia a mare. Recenti e vibrate le proteste di chi si è trovato più volte in coda. Rallentamenti fino alla galleria Torre in direzione Albisola e viceversa verso il paese.

Ora iniziano i lavori per la rimozione del materiale e la messa in sicurezza con la ditta individuata da Anas che pulirà il manto stradale, metterà in sicurezza la parete sotto la pineta dei Bottini dalla quale si è staccata la frana e si occuperà del posizionamento delle reti di sicurezza.

Un lavoro che durerà quasi un mese. Questi sono i tempi, se non ci saranno ostacoli dettati soprattutto dal maltempo.