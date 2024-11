Celle, fine settimana senza il semaforo di Cala Cravieu: entro sette giorni la rimozione definitiva

Celle Ligure. Sarà rimosso tra oggi e domani, probabilmente già questa mattina, 30 novembre, il semaforo che, dallo scorso 16 ottobre, regola il traffico sopra la zona di Cala Cravieu in seguito alla frana abbattutasi sull’Aurelia a causa delle forti precipitazioni di quei giorni. Poi in settimana potrebbe tornare per essere tolto definitivamente tra il 7 e l’8 dicembre.

Anas ha dunque terminato i lavori in anticipo rispetto alle previsioni. L’azienda delle strade, complici le ultime precipitazioni ha anche ritenuto necessario. oltre a mettere in sicurezza la zona della frana, “di aggiungere alla pendice adiacente alla frana del geo composito antierosivo, al fine di evitare la caduta di fango sulla carreggiata durante le piogge” fanno sapere dal Comune.

“Piccoli lavori di finitura potrebbero continuare nei prossimi giorni col riposizionamento del semaforo, ma entro il prossimo fine settimana verrà definitivamente rimosso. Alcuni materiali di cantiere potrebbero restare a bordo strada e saranno rimossi in un secondo momento per consentire finiture successive, ma senza semaforo”.