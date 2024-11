Celle, ai Bottini un albero piantato per ogni bambino nato nel 2023

Celle Ligure. Un albero per ogni bambino residente in paese nato nel 2023. Così si rigenererà la splendida pineta dei Bottini e ogni piccolo avrà il suo albero (che potrà essere visualizzato anche su Google Maps).

“Un albero per la vita – spiega il sindaco Marco Beltrame – d’ora in poi faremo così. Da quest’anno e per i prossimi anni pianteremo un albero per ogni nato dell’anno precedente”. Una bella iniziativa quella del Comune che ha pensato di ripopolare il parco pensando ai più piccoli e donando loro qualcosa che resta.

“Creeremo così la pineta della generazione dei nostri figli. – prosegue il primo cittadino- Iniziamo a piantare alberi perché in pineta ci sono alberi pericolanti e ammalorati, alcuni che dovranno essere abbattuti”. Un simbolo importante. Un albero per la vita, insomma. Numerato: a ciascun bimbo un pino.

Genitori e piccoli hanno festeggiato l’avvenimento questo pomeriggio. Una sorpresa finale e un dono da parte del Comune: per i loro primi 1000 giorni un supporto a cura di professionisti qualificati per accompagnare la famiglia nel nuovo percorso.