Carcare, oltre una ventina di abeti natalizi saranno piantumati a gennaio nel cimitero

Carcare. Sono venticinque gli alberi di Tuja pronti per essere addobbati a tema natalizio che altrettanti carcaresi hanno deciso di acquistare (al costo di 40 euro l’uno) grazie all’iniziativa di Anteas e del Comune.

Venerdì 29 novembre dalle 15.30 saranno distribuiti al Centro polifunzionale di via del Collegio e verranno utilizzati dapprima come abbellimento in vista delle festività.

A gennaio, una ventina di questi tipici abeti saranno piantumati nel cimitero, dove tempo fa a causa dei danni da maltempo alcune piante furono abbattute.

“Un nuovo polmone verde per il paese”, questo il titolo dell’iniziativa di Anteas che ha trovato un numero cospicuo di adesioni per rinverdire uno delle zone più sensibili di Carcare.