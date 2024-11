Carcare, nuova zona disco in via Garibaldi e via delle Vetrerie: sosta consentita di 30 minuti

Carcare. Nuova segnaletica tra via Garibaldi e via delle Vetrerie, a Carcare, dove è stata spostata di qualche metro la sosta autorizzata di carico e scarico e alcuni posti auto sono da ora regolamentati con disco orario. Per ragioni di sicurezza, visto anche il recente investimento pedonale avvenuto in quel punto a causa di un mezzo pesante in manovra, la giunta Mirri e il Comandante della Polizia locale, Luca Pignone, hanno deciso di razionalizzare meglio gli spazi dedicati a corrieri e scarico merci.

L’area così non è più nei pressi della fine della zona pedonale ma è stata realizzata al posto di un paio di posti auto in via delle Vetrerie, a poca distanza, valida tra le ore 8 e le ore 18 di tutti i giorni feriali.

I restanti stalli per i veicoli, a cui si sono aggiunti quelli per le due ruote, sono stati tracciati con l’obbligo di indicare l’ora di arrivo secondo quanto prescritto con apposita segnaletica verticale (zona disco-orario ), con sosta consentita per trenta minuti, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, libera nelle restanti fasce orarie.