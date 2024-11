Carcare, convocato un consiglio comunale straordinario per gli interventi post alluvione

Carcare. Il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, ha convocato un consiglio comunale straordinario per il prossimo 27 novembre 2024, alle ore 8.30, presso l’aula consiliare. La riunione, che si svolgerà in seduta pubblica di prima convocazione, si annuncia cruciale per affrontare le emergenze legate agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio il 26 e 27 ottobre scorso.

I punti chiave all’ordine del giorno, infatti, sono quelli legati alla gestione dell’emergenza e alla ricostruzione post-alluvione. Verrà discussa la mozione presentata dal Gruppo Insieme per Carcare, che propone di destinare risorse del bilancio comunale al ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato a seguito dell’esondazione del fiume Bormida e dei suoi affluenti. Saranno inoltre messe al voto le variazioni al bilancio di previsione 2024/26 legate proprio ai servizi di somma urgenza resi necessari dagli eventi alluvionali.

L’amministrazione comunale ha previsto la possibilità, per i consiglieri che ne facciano richiesta, di partecipare anche tramite videoconferenza sulla piattaforma Skype, garantendo una piena interazione tra i presenti e i collegati da remoto.