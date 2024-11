Caos viabilità anche a Finale Ligure, code in tutte le direzioni

Finale Ligure. Una giornata a dir poco difficile per gli automobilisti in transito sulla via Aurelia nelle località del ponente savonese. Oltre ai gravi disagi provocati dal cantiere Anas a Pietra Ligure, i lavori e il semaforo per regolare la viabilità a senso unico alternato all’incrocio della stazione ferroviaria ha mandato in tilt la circolazione viaria in tutte le direzioni.

Al momento si segnalano forti criticità sia verso l’ingresso a Finale Ligure, dopo la Caprazoppa, ma anche nella direttrice opposta di marcia, nella tratta da Finalpia al centro finalese.

Rallentamenti sulla stessa Sp 490 per l’ingorgo che si è formato anche lungo via Dante, lungo il collegamento che da Finalborgo giunge a Finalmarina.

Il traffico ad ora risulta particolarmente congestionato, con un notevole flusso di auto e veicoli presenti nel normale orario di punta del pomeriggio: lunghi i tempi di percorrenza.

Come per il caso pietrese, la presenza di cantieri sulle tratte di Aurelia in questo momento rappresenta un ulteriore blocco alla viabilità, con la statale soggetta sempre più spesso a maggior congestionamento per gli stessi lavori in atto sulle autostrade.