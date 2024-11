Cane accoltellato ad Albissola, al via il processo contro il 30enne accusato di aver ucciso Rex

Albissola Marina. È cominciato il processo a carico del 30enne accusato di aver accoltellato mortalmente il dogo argentino Rex sulla spiaggia di Albissola Marina lo scorso febbraio. La Procura di Savona ha rinviato a giudizio l’uomo con l’accusa di uccisione di animali (art. 544 bis c.p.). L’Associazione Stop Animal Crimes Italia, assistita dall’avvocato Giulio Muceli, seguirà il processo come parte civile, impegnata a ottenere giustizia per il cane e il suo proprietario, Luigi.

L’episodio aveva scosso profondamente la comunità locale e suscitato grande indignazione. Secondo la ricostruzione fornita da Luigi, il proprietario di Rex, la lite tra i cani era già terminata quando il 30enne rinviato a giudizio avrebbe sferrato i fendenti fatali: “La lite era finita, stavo mettendo il guinzaglio a Rex. Mi ha colpito alle spalle”, aveva raccontato disperato Luigi ai microfoni di IVG, ricordando l’episodio.

Dall’altra parte, Luca (nome di fantasia), accusato di aver ucciso Rex, si era difeso sostenendo di aver agito per difendere il suo cane durante la zuffa: “Non volevo uccidere, volevo solo separarli. Era un atto disperato“.

Il caso ha riacceso il dibattito sulla corretta gestione degli animali e sulla responsabilità dei proprietari. Proprio in questi giorni, un altro episodio a Millesimo ha riportato l’attenzione sulla questione: due pitbull mal custoditi sono fuggiti, aggredendo un cagnolino e ferendo la padrona che cercava di difenderlo. Episodi che, come sottolineano le associazioni animaliste, mettono in luce la necessità di normative più severe e di una maggiore vigilanza per tutelare sia gli animali che la sicurezza pubblica.